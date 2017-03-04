«Открытая репетиция» в Музее Азгура

Закавыченное название в данном случае – не опечатка. Именно так решили назвать свой концерт в минском Музее им. Азгура 22 марта минские авангардные музыканты проекта Aortha & Goron: импровизатор-электронщик Дмитрий Ладес (Aortha) и поэт Евгений Горон. Aortha – музыкант, саунд-продюсер, владелец независимого сетевога лейбла <a href="https://www.facebook.com/hazenetlabel/" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=257655024262843&extragetparams={"directed_target_id":825845984220282}" data-hovercard-prefer-more-content-show="1">HAZE netlabel & radio. В своей музыке Дмитрий изучает звуковое пространство городов. Городские полевые записи являются его основным методом и источником вдохновения. Aortha работает исключительно с полевыми записями: синтезаторы, музыкальные инструменты и готовые банки семплов не используются в процессе сочинения музыки. Полевые записи смешиваются и составляются в аудиоколлажи, которые затем обрабатываются звуковыми эффектами. Этот метод отражает концепцию присутствия музыки во всем, что нас окружает.
Вместе Дмитрий и Евгений работают не первый год и уже успели излать дебютный мини-альбом на калифорнийском лейбле Far From Moscow. Визуальное сопровождение концерта обеспечит художник и фотограф Дина Данилович.