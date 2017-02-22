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Юбилейный Вильянди-фольк 2017
22.02.2017
В этом году, 27-30 июля, в эстонском городе Вильянди пройдет юбилейный, 25-й по счету, международный фестиваль фольк-музыки. Свое участие в фестивале уже подтвердили многие звезды мировой этно-музыки.
Это корифей балканской музыки серб Марко Маркович со своими виртуозами духового оркестра.
Польский семейный ансамбль Kapela Maliszow, члены которого из поколения в поколение передают не только старинные музыкальные инструменты, но и традиции древнего пения сельской Польши.
Перуанский инструментальный ансамбль Bareto, удостоившийся в последние годы множества международных музыкальных призов, делает ставку на зажигательный и непредсказуемый латиноамериканский темперамент.
Ансамбль электронной танцевальной музыки из Йемена A-WA, состоящий из трех сестер, играет экзотические традиционные мелодии арабских стран, а также Израиля и Греции.
На фестиваль приедут и уже полюбившиеся фанатам фольк-музыки исполнители.
Otava Yo из России.
Tbilisi из Грузии.
Англичанка с ямайскими корнями Jan Blake, специализирующаяся на карибской, африканской и арабской музыке.
Кроме того, в юбилейной программе фестиваля концерты фольк-музыкантов из США, Нигера, Сенегала, Южной Кореи, Мавритании, Афганистана и других стран.
Олег Самородний
авторы
Олег САМОРОДНИЙ
страна
Эстония
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