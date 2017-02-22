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Юбилейный Вильянди-фольк 2017

22.02.2017


В этом году, 27-30 июля, в эстонском городе Вильянди пройдет юбилейный, 25-й по счету, международный фестиваль фольк-музыки. Свое участие в фестивале уже подтвердили многие звезды мировой этно-музыки.

Boban and Marko Markovic are the father and son behind Serbia's Markovic Orkestar.
Это корифей балканской музыки серб Марко Маркович со своими виртуозами духового оркестра.

Kapela Maliszow


Польский семейный ансамбль Kapela Maliszow, члены которого из поколения в поколение передают не только старинные музыкальные инструменты, но и традиции древнего пения сельской Польши.

Bareto


Перуанский инструментальный ансамбль Bareto, удостоившийся в последние годы множества международных музыкальных призов, делает ставку на зажигательный и непредсказуемый латиноамериканский темперамент.

A-Wa


Ансамбль электронной танцевальной музыки из Йемена A-WA, состоящий из трех сестер, играет экзотические традиционные мелодии арабских стран, а также Израиля и Греции.

На фестиваль приедут и уже полюбившиеся фанатам фольк-музыки исполнители.

Otava Yo


Otava Yo из России.

Tbilisi


Tbilisi из Грузии.

Jan Blake


Англичанка с ямайскими корнями Jan Blake, специализирующаяся на карибской, африканской и арабской музыке.

Кроме того, в юбилейной программе фестиваля концерты фольк-музыкантов из США, Нигера, Сенегала, Южной Кореи, Мавритании, Афганистана и других стран.

Олег Самородний

авторы
Олег САМОРОДНИЙ
страна
Эстония
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