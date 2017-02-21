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Умер Ларри Кориелл

21.02.2017


Умер Ларри Кориелл
… Год, в сущности, только начался, а уже столько ужасных потерь…

В воскресенье 19 февраля в Нью-Йорке в возрасте 73 лет умер легендарный гитарист Ларри Кориелл (Larry Coryell). Он скончался во всне, в номере отеля. Еще в субботу, а до этого в пятницу он сыграл свои, как оказалось, последние концерты в ньюйоркском зале Iridium.

Кориелл родился в Галвестоне, Техас 2 апреля 1943 года. Его детство прошло в Сиэттле. Там он и начал подростком играть на гитаре. С 1965 года он живет в Нью-Йорке, слушает и Чака Берри и Веса Монтгомери, увлекается Колтрейном и битлами. Смесь этих увлечений позже отразится в его музыке. В 1966 году Кориелл создает психоделическую группу The Free Spirits, а уже в 1969 году записывает альбом Spaces, принесший ему славу одного из отцов джаз-рока.

Всего за свою карьеру Ларри выпустил около 60 альбомов в качестве лидера, играл со множеством замечательных музыкантов, планировал на 2017 год большой тур со своей реформированной группой The Eleventh House. Летом на Savoy Jazz выйдет его последний прижизненный альбом Seven Secrets. Среди работ Кориелла есть и проекты в жанре оперы – по «Войне и Миру» и «Анне Карениной» Толстого и «Улиссу» Джойса.

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
фьюжн
страна
США
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