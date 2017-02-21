Фейертаг вспоминает Телониуса Монка

Очередная встреча цикла «Джазовых вечеринок с Владимиром Фейертагом» в Доме Кочневой на Фонтанке 41 будет посвящена гениальному джазовому пианисту и композитору Телониусу Монку.



Мировая музыкальная общественность не сразу признала заслуги Телониуса Монка в области развития джаза. Выходец из небогатой семьи, так и не получивший музыкального образования, он считается создателем собственного оригинального стиля, авангардистом и примитивистом. Его манера игры была не совсем характерна для джаза: музыка была «рваной», изобиловала большим количеством скачков. Тем не менее, такие его композиции, как «Round Midnight», «Ruby My Dear», «52nd Street Theme» и многие другие стали классикой джаза и позднее исполнялись многими музыкантами.



Лауреаты международных джазовых фестивалей и конкурсов Антон Боярских (тромбон), Николай Сизов (фортепиано) и Николай Затолочный (контрабас) исполнят лучшие произведения из репертуара Телониуса Монка, а Владимир Фейертаг, как всегда, сопроводит концерт интереснейшим рассказом.



Концерт состоится 10 марта в 19.00 на главной сценической площадке «Петербург-Концерта» - в Доме Кочневой (наб. реки Фонтанки 41)



Юлия Чайка

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