Jon Davis Trio: Джаз объединяет континенты и города

7 марта 2017 года в музыкальной жизни Клина произойдет важное событие. На сцене концертного зала Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского выступит Jon Davis Trio.



Это российско-американский джазовый ансамбль, в составе которого пианист Джон Дэвис из Нью-Йорка и москвичи – контрабасист Григорий Зайцев, и барабанщик Игорь Игнатов. Билеты продаются в кассах музея.



Клинчанина, неискушенного в музыке, а тем более в джазовой, эта новость вряд ли заинтересует. Но люди сведущие могут и вздрогнуть от неожиданности. Немудрено. Джон Дэвис известен в мировом джазе, прежде всего, как участник единственного трио, в котором играл легендарный бас-гитарист Джако Пасториус. Было это в середине 1980-х. А в 2000-м Дэвис познакомился в Стамбуле с русскими музыкантами Григорием Зайцевым и Игорем Игнатовым. Джаз их объединил – совместные концерты в Турции положили начало большой дружбе.



В прошлом году джазмены решили возобновить сотрудничество как Jon Davis Trio и провели тур «Джаз объединяет континенты» по России. Вместе с ними выступала молодая санкт-петербургская певица Кристина Ковалева. Гастроли оказались успешными и в этом году они повторяются с новой географией. С 15 февраля по 8 марта трио должно выступить в 19 городах нашей страны, среди которых и Клин.



Наш город оказался в этом списке не случайно. Дело в том, что российские друзья Джона Дэвиса уже бывали у нас благодаря культурно-просветительному проекту «Джаз в Клину». 12 апреля 2014 года трио Григория Зайцева дало концерт в торгово-развлекательном комплексе «Счастливая 7Я». А Игорь Игнатов 29 августа 2015 года выступал в Сестрорецком парке культуры и отдыха в составе квартета Павла Чекмаковского.



Необходимо отметить, что выступление Джона Дэвиса в Клину станет вторым в истории города выступлением иностранного джазового музыканта после концерта фортепианного трио VEIN из Швейцарии на сцене МЦ «Стекольный» в октябре 2015 года в рамках проекта «Джаз в Клину».



В клинском концерте Jon Davis Trio прозвучат всемирно известные джазовые композиции и авторские произведения Джона Дэвиса. Изюминкой выступления будут песни из золотого фонда советского кинематографа в джазовой обработке. Их исполнит блистательная Кристина Ковалева.



Владимир Яковлев

координатор проекта «Джаз в Клину»

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