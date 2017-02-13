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Умер Эл Жарро

13.02.2017


Умер Эл Жарро
Ровно за месяц до своего 77-го дня рождения, 12 февраля 2017 года, в больнице Лос-Анджелеса умер выдающийся артист, певец Эл Жарро (Al Jarreau). Не раз мы уже прощались с лауреатами Грэмми, но Элвин Лопес Жарро был поистине уникальным лауреатом: он удостаивался самой престижной награды в мире звукозаписи сразу в трех разных категориях: джаз, поп-музыка и ритм-энд-блюз – другого такого универсала история пока не знает! Кстати, всего «золотых граммофончиков» в его коллекции было семь и еще 15 раз он номинировался на Грэмми в различных категориях.

Жарро родился в Милуоки 12 марта 1940 года в семье священника Церкви адвентистов седьмого дня. Отец пел, мать играла в церкви на фортепьяно – понятно, что музыка, в первую очередь духовная, всегда была с Элом с детства. Тем не менее, он получил университетскую степень по психологии, и только потом, к концу 60-х, окончательно решил посвятить себя музыке, в первую очередь джазу. Громко заявил он о себе в середине 70-х, а альбом 1981 года Breakin' Away сделал Жарро настояшей звездой. С тех пор он без устали записывался, гастролировал (бывал и на постсоветском пространстве, в том числе в Минске), всегда встречая восторженный прием. Еще в 2010 году у Жарро начались проблемы со здоровьем, но он не переставал активно выступать. За несколько дней до смерти Элу пришлось прервать очередной тур, его госпитализировали с диагнозом «истощение» из-за работы на износ в самом прямом в данном случае смысле слова. Rest In Peace!

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
кроссовер, ритм-энд-блюз
страна
США
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