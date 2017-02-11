Творческий вечер Дениса Кудрявцева

22 февраля 2017 года в Мекке белорусского андеграунда – Музее-мастерской Заира Азгура (Минск, ул.Азгура, 8) состоится творческий вечер Дениса Кудрявцева.



Денис Кудрявцев – человек рок-бэнд из деревни Синие Горы под Минском. Много лет занимается домашней звукозаписью (проекты VoCall, HEX, Lin Ua). Пишет песни и инструментальные произведения, музыку для кино и театральных спектаклей. Участник ряда андеграундных коллективов (The Bangalors, Masque Noir, Yellow Power). Снимает короткометражное видео. В 2016 году жюри фестиваля velcom Smartfilm признало лучшим буктрейлером белорусской литературы его ролик по книге Сергея Дубовца. Также в 2016-м Денис первым из белорусов участвовал в американском проекте OneBeat.

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