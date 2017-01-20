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Американский тур Жана-Люка Понти

20.01.2017


Американский тур Жана-Люка Понти
Под названием Atlantic Years легендарный французский скрипач Жан-Люк Понти (Jean Luc Ponty) совершит в конце мая – июне 2017 года большой концертный тур по США. Как объясняет это название сам музыкант, оно связано с тем, что он гастролирует с бэндом с конца 70-х и в 80-х годах, когда они записали несколько альбомов для Atlantic Records. Начинается тур концертом в Портленде, Орегон 30 мая, а завершится 25 июня в Нью-Йорке в клубе Би Би Кинга. В гастрольной карте – выступления в Сиэттле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Далласе, Лас-Вегасе, Чикаго, Детройте и других городах. Всего Понти даст в Штатах 18 концертов.

Среди последних проектов новатора электроскрипки в джазе – акустический альбом в трио с басистом Стенли Кларком и гитаристом Бирели Лагреном, изданный Impulse/Universal осенью 2015 года, а также совместный проект с основателем группы Yes Джоном Андерсоном Anderson Ponty Band, увенчанный в том же 2015 году выпуском CD, DVD и туром по Северной Америке. Но сейчас в гастроли Понти отправляется со своим концертным бэндом, в который входят американцы - клавишник Уолли Минко (также участник Anderson Ponty Band), гитарист Джейми Глазер, басист Бэрон Брауни и ударник Рэйфорд Гриффин.

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
фьюжн
страна
США, Франция
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