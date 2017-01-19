Jazz Dance Orchestra - Концерт в День Рождения



26 января 2017 года в клубе "16 тонн" состоится большой праздничный концерт,посвященный Дню Рождения популярного музыкального коллектива Jazz Dance Orchestra.



Это событие будет особенным и очень масштабным, ведь группе в этом году исполняется уже 13 лет!



Основанный в 2004 году трубачом и композитором Вадимом Зайдиным, Jazz Dance Orchestra является родоначальником стиля поп-джаз в России и единственным коллективом, в чьем творчестве органично соединяются хиты популярной музыки, хип-хоп, рок, американский джаз и русский фольклор.



Оркестр не раз принимал участие в международных музыкальных фестивалях, популярных телепередачах и радиошоу. В течение трех лет коллектив был участником шоу «Прожекторперисхилтон» на Первом канале, где под его сопровождение пели Иван Ургант, Александр Розенбаум, Александр Градский и многие другие.



Сейчас композиции Jazz Dance Orchestra можно услышать в эфире топовых российских джазовых и лаундж радиостанций, а его концерты проходят на самых модных площадках по всей России.



Необычное сочетание различных музыкальных стилей и жанров, в смелых джазовых интерпретациях каждый раз удивляет преданных поклонников и завоевывает новых слушателей.



Для гостей этого вечера будет подготовлена специальная музыкальная программа, в которую войдет все самое лучшее из репертуара коллектива. Конечно, не обойдется и без приятных сюрпризов, а также специальных гостей: на сцену выйдут друзья Jazz Dance Orchestra и коллеги по музыкальному цеху.



По традиции всех зрителей ждет большой праздничный торт, а самых активных - памятные подарки!



26 января 2017 года



Клуб 16 тонн (Москва, ул. Пресненский Вал, д. 6) Начало в 20.00



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