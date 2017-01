Вадим Эйленкриг в клубе ДуровЪ



Квинтет Вадима Эйленкрига играет 18 февраля 2017 года в клубе "ДУРОВЪ" в рамках проекта Jazz In Motion.

Вадим окончил ДМШ №1 им Прокофьева, Московский Музыкальный колледж им. Шнитке, Московский Государственный Университет Культуры и аспирантуру Государственной Академии им. Маймонида. Десять лет Вадим Эйленкриг солировал в главном джазовом оркестре страны — Биг-бэнде Игоря Бутмана. В 2009 году вышел первый сольный альбом «The Shadow of your smile», который стал одним из самых продаваемых релизов лейбла «Butman music». Продюсером выступил Игорь Бутман, а в записи принимали участие музыканты легендарной группы Brecker Brothers во главе с Рэнди Брекером. Эта работа стала отправным пунктом в сольной карьере артиста. Вадим начал концентрироваться на авторских проектах, среди которых дуэты с Антоном Барониным и Даниилом Крамером, проект с шоуменом Тимуром Родригезом, электронный дуэт с DJ LeGran, и, конечно же, флагманский состав - Квинтет Вадима Эйленкрига, в котором каждый из музыкантов уже сложившиеся величины российский и мировой сцены, обладающие наивысшей степенью мастерства.



При поддержке Департамента Культуры при Правительстве Москвы Вадим представляет Россию в Европе, на сольных концертах и фестивалях в Мюнхене, Дюссельдорфе, Риге, Таллине, Дели, Ереване, Сингапуре, Сеуле, Бангкоке и во многих других городах мира. Музыкант солировал на сценах Карнеги-Холла, Линкольн-центра, Чикагской и Бостонской филармонии. На протяжении всего этого времени не прекращалась педагогическая деятельность в качестве доцента джазовой кафедры в Государственной академии им. Маймонида. По воле случая одним из учеников стал сам Роджер Уотерс. Основатель великой группы Pink Floyd получил краткий урок игры на трубе перед шоу в СК «Олимпийский».



Спустя три года после выпуска первого альбома выходит второй — «Эйленкриг», объединивший таланты ряда именитых музыкантов: Алана Харриса, Верджила Донатти, Дугласа Шрива, Игоря Бутмана, Антона Баронина, Дмитрия Мосьпана. Пластинка поднялась на 4-ю строчку в российском iTunes (Top 200 Jazz Chart) и достигла 1-го места в Армении (Top 200 Tracks Armenia All Genre Chart).



2013-й год ознаменовался для Вадима новым амплуа. Телеканал «Культура» запустил грандиозное шоу «Большой джаз». Из множества претендентов на роль ведущего выбор пал на Вадима Эйленкрига. И это оказалось стопроцентным попаданием продюсеров. Проект прошел с оглушительным успехом, а дебют Вадима в новом качестве был удостоен восторженных отзывов, как от поклонников, так и от критиков. Еще одним важным этапом в телевизионной карьере стало выступление музыканта в качестве соведущего и руководителя оркестра в юбилейном сезоне шоу "Танцы со звездами".



Третий альбом "Eilenkrig 1000/1" вышел 28 мая 2016 года специальным ограниченным изданием в 1000 экземпляров и был приурочен к юбилею музыканта. Грандиозный праздничный концерт состоялся в Светлановском зале ММДМ, а его телевизионная версия вышла на телеканале "Культура".



Одними из ярчайших моментов 2016 года стали совместное выступление с Эдуардом Артемьевым на фестивале «Новая волна» в Сочи, сотрудничество с Владимиром Спиваковым, а также колоссальный по своему масштабу казанский проект «Ветер перемен», в котором под руководством Вадима Эйленкрига была переосмыслена татарская музыка в новом революционном прочтении. Кроме того, второй год подряд музыкант вошел в жюри двух самых авторитетных конкурсов «Синяя птица» и «Щелкунчик».



Когда-то газета «Коммерсант» называла его «русским Крисом Ботти». Но от концерта к концерту, от пластинки к пластинке Вадим вырабатывал свой собственный, самобытный стиль, неповторимый звук и индивидуальную подачу. На сегодняшний день Эйленкриг один из самых узнаваемых и востребованных российских джазовых музыкантов.



Адрес клуба «Дуровъ»: Москва, ул. Павловская, д.6 (м. Добрынинская/Серпуховская)



музыкальный стиль

мэйнстрим, смус джаз

страна

Россия

Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 17.01.2017 THE KIKIPICKLES в клубе ДуровЪ

13.01.2017 Rhythm & Blues Night - певица ASET в клубе ДуровЪ

27.12.2016 Джей Ди Уолтер в клубе ДуровЪ

12.12.2016 The Jack Wood даст концерт в клубе ЛЕС

29.11.2016 Zenia McPherson (вокал, США) в клубе Дуров

07.11.2016 HornDogz в Клубе Алексея Козлова