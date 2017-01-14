«Для Влюбленных…Джаз!»



14 февраля 2017 года в 19:00 в Минске на сцене Центрального Дома Офицеров проект "Джазовый Мост" концертного агентства «Эквилибриум АРТС» представит специальную симфо-джазовую программу «Для Влюбленных…Джаз!» при участии Государственного академического симфонического оркестра РБ под управлением Игоря Бухвалова и солиста-вокалиста Сачала Васандани/Sachal Vasandani (США).



Утонченный, насыщенный и сложный, как настоящие чувства, джазовый коктейль ждет гостей этого необычного музыкального события, глубина аранжировок и искренность саксофона Виталия Ямутеева, буря эмоций и драйва Константина Норячего, шарм и харихматичность Сачала Васандани (США), мягкость и полет симфонического оркестра, элегантность и темперамент дирижера Игоря Бухвалова – это напиток Любви, вкус которого забыть невозможно.



Аранжировки для оркестра специально для программы «Для влюбленных – джаз!» создавали Нельс Риддл (США), Гордон Джекинс (США) и Виталий Ямутеев (Беларусь).



Лучший молодой джазовый вокалист Нью-Йорка 2010, обладатель удивительной харизмы Сачал Васандани, вобравший в себя лучшие стороны двух культур: родной по крови индийской т родной по месту жизни – американской, стал одним из ярчайших открытий джазовой Америки, хотя не менее успешно, чем музыкой, занимался экономикой в Мичиганском университете. Васандани, утверждают знатоки, идет своим путем в искусстве и как автор мелодий, и как джазовый солист. С 2007 года Сачал непрерывно выступает на лучших площадках мира (Линкольн-центр, Карнеги холл, Blue Note, Ronnie Scott’s) и является долгожданным гостем на крупнейших джазовых фестивалях )North Sea Jazz Festival, Nice Jazz Festival, London Jazz Festival). Альбом Сачала 2011 года HI Fly, записанный совместно с легендой джаза Джоном Хендриксом, стал номером 1 в iTunes Jazz charts. Удивительный бархатный голос, живая манера исполнения, море обаяния – музыка Сачала вызывает самые добрые и светлые эмоции. Музыкальные критики именитой New York Timesутверждают, что Сачал принес долгожданную энергию молодости в джазовый вокал. Сегодня Сачал записывает альбом на знаменитом лейбле Sony Music. Сачала приглашают в свои концерты Уинтон Марсалис, Бобби МакФеррин, Майкл Файнстейн и другие знаменитые музыканты современности.



15 февраля 2017 года в Гродно состоится концерт Сачала Васандани совместно с Заслуженным коллективом Республики Беларусь ГУК "Гродненская капелла".



музыкальный стиль

мэйнстрим

страна

Беларусь, Индия, США

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