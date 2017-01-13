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Ancient Future – в ООН! (но в альтернативном пространстве)

13.01.2017


Ancient Future – в ООН! (но в альтернативном пространстве)


В Штатах отгремели избирательные бои. Президентом стал, вы сами знаете кто. Но неугомонный Берни Сандерс, сенатор-демократ, проигравший в борьбе за выдвижение на пост кандидата в президенты от своей партии Хиллари Клинтон, не намерен успокаиваться. Этот левацкого толка политик с незаурядным чувством юмора ведет блог, в котором дело происходит в воображаемом альтернативном пространстве. И в этом пространстве Берни Сандерс – избранный президент Соединенных Штатов, которому 20 января предстоят инаугурационные торжества.

Берни – большой поклонник американской группы Ancient Future, исполняющей world fusion music, как она сама обозначает свою стилистику. И в своем кабинете президент Сандерс решил учредить новую должность: Музыкальный Посол Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. После прослушивания музыки Ancient Future, Берни пришел к выводу, что в случае возникновения какого-либо международного конфликта в обязанность Музыкального Посла входит немедленно привлечь группу Ancient Future для организации джем-сешн с участием музыкантов конфликтующих сторон. Вот такая почетная и ответственная миссия!

В нашем же реальном пространстве Ancient Future в день 38-летия со дня своего создания, 11 февраля 2017 года, дает специальный концерт в Беркли, Калифорния. Гитарист Мэтью Монфорт (Matthew Montfort), известный индийский мастер игры на табла Вишал Нагар (Vishal Nagar) и сантурист Мэрайя Паркер (Mariah Parker) порадуют зрителей своей фирменной смесью джаза, рока и элементов мелоса самых разных народов мира – от фламенко до индийских раг.

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
индийская музыка, этно-джаз
страна
Индия, США
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