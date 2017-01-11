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Старый Новый Год с Владимиром Ткаченко и Людмилой Куц

11.01.2017


Старый Новый Год с Владимиром Ткаченко и Людмилой Куц
14 января в 19.00 в минском Bristle Bar (ул. Ольшевского 10) можно встретить Старый Новый год вместе с Владимиром Ткаченко и Людмилой Куц.

Певица и педагог Людмила Куц много лет выступает на сцене, исполняя в основном кавер-версии известных блюзовых, джазовых произведений, даёт уроки вокала молодым исполнителям. Работает с группами "Prior-band", "Apple Tea", а с 2008 года – в дуэте с гитаристом Владимиром Ткаченко.

Владимир Ткаченко — один из ведущих аранжировщиков Беларуси, скрипач и гитарист, работал в своё время в золотом составе "Песняров", а последние годы – в составе Государственного концертного оркестра Беларуси. Первым из отечественных гитаристов овладел техникой тейпинга, в которой исполняет собственные обработки народных песен, джазовых стандартов и даже произведения академической музыки

музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Беларусь
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