Джей Ди Уолтер в клубе ДуровЪ

Легендарный голос Нью-Йорка. Певец Джей Ди Уолтер. Он из числа тех редких артистов, которых принято именовать титулом «Звезда». Совместной работой с ним гордятся такие мастера джаза, как Рэнди Брекер, Марк Мёрфи, Билл Эванс, Дэйв Либман и ещё десятки лучших представителей джазовой элиты. Джей Ди Уотер, пожалуй, лучший на сегодняшний день представитель стиля «Соул». Артист, который находится на пике своей творческой формы. Безупречная вокальная техника и глубокое понимание музыки превратили его в одного наиболее востребованных джазменов нашего времени.



Гастрольный график Джей Ди Уолтера заполнен на несколько лет вперёд. А его «послужной» список впору заносить в знаменитый справочник «Мишлен». За 20-ть лет впечатляющей карьеры, Джей Ди покорил самые лучшие мировые концертные площадки. Европа, Ближний Восток, Центральная Америка, Россия, Соединённые Штаты Америки… Более 200! городов по всему миру уже слышали и мечтают ещё раз услышать этот уникальный голос. Голос, который завораживает публику. Голос, который способен огранить любой музыкальный алмаз, превратив его в настоящий бриллиант. «Музыка – это живой организм, мелодия – душа этого организма, - говорит певец, - я всего лишь стараюсь услышать её и понять».



Слушать и понимать музыку Джей Ди начал в возрасте шести лет, в городе Абингтон, штат Филадельфия. Его мать, пианист по профессии, стала для Уолтера первым вдохновителем и учителем. Его старшие сёстры, которые так же занимались вокалом, – его первыми конкурентами. Желание быть лучшим – с детства было для Уолтера главным стимулом. Так, шестилетний певец стал участником церковного хора. Впоследствии – лучшим. Солистом. Звездой. До 14 лет изучение классической музыки было для Уолтера единственной школой музыки. В 14-ть – его интересы полярно поменялись. Джей Ди услышал потрясающие записи Бетти Картер и Нэта Кинга Коула, которые стали его вдохновителями в джазе. Вместе с друзьями, молодыми музыкантами, он организовал трио, в котором, разумеется, пел и… играл на ударных инструментах. Врождённое чувство ритма оказалось незаменимым, как за ударной установкой, так и во время исполнения вокальных импровизаций. Очень скоро его группа стала заметным культурным явлением Филадельфии. Вкусив от плода артистической славы, Джей Ди, тем не менее, не остановился на достигнутом. Он отправился в Университет Северного Техаса, изучать вокальное мастерство. Через семь лет вдохновенной учёбы он перелетел через океан, в Амстердам, где поступил в ученики к легендарной певице Деборе Браун. Джазовая прима – без труда отшлифовала грани американского алмаза по имени Джей Ди Уолтер, и превратила его в тот самый вокальный бриллиант. Публика – по достоинству оценила его шквальными овациями на первом же сольном концерте.



Сегодня Джей Ди Уолтер не только гастролирует, но и щедро делится своими знаниями и мастерством. Он постоянно проводит мастер-классы в крупнейших университетах мира: Sibelius Conservatory, Финляндия; Jazz Palau De Valencia, Испания; Казанская Консерватория, Россия; Ionian University, Греция; The University of the Arts, США, Филадельфия. В Нью-Йорке, где артист живёт последнее время, он часто преподаёт в Aaron Copland School of Music, в колледже Куинса; а так же в City College of New York, и Long Island University.



Помимо преподавательской деятельности, Джей Ди Уолтер, разумеется, основное время посвящает выступлениям и записи музыки. Сегодня, на его счету – пять студийных альбомов, четыре из которых попали в «Top 25 Releases», по версии международного джазового синдиката. Достижение, которым могут похвастаться лишь единицы.



Постоянный гость ведущих телевизионных шоу, педагог, солист, композитор… Одним словом – мастер. Бриллиантовый голос Нью-Йорка, услышать который посчастливится лишь избранным. Тем, кто придёт на концерт Джей Ди Уолтера в арт-клуб «Дуровъ» 24 января 2017 года.



Адрес клуба «Дуровъ»: Москва,ул. Павловская, д.6 (м. Добрынинская/Серпуховская)



музыкальный стиль

мэйнстрим

страна

Россия, США

