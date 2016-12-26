В ДОМе пройдет XVI фестиваль Владимира Мартынова

С 23 по 26 февраля 2017 года в Культурном Центре ДОМ состоится XVI фестиваль Владимира Мартынова, в этот раз - под названием «Те же и Ксенакис». Главной темой события станет творчество выдающегося французского композитора и архитектора греческого происхождения Яниса Ксенакиса. На фестивале будут исполнены музыкальные сочинения Ксенакиса и представлены фотографии чертежей архитектурных работ автора 1950-60-х годов ХХ века. Также будет показана видеоинсталляция Владимира Смоляра.



В фестивале примут участие Леонид Федоров, ансамбль Opus Posth, Татьяна Гринденко, ансамбль «4`33» и Алексей Айги.



Адрес: Москва, Большой Овчинниковский пер., 24 стр. 4., м.Новокузнецкая

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