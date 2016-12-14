Высоцкий от "Круглый Бенд"

Поклонники джазовой музыки в ближайшую субботу могут принять участие в творческой встрече с одним из лидеров нового джаза в России, основателем орекстра «Круглый Бенд», саксофонистом, композитором, поэтом Алексеем Кругловым, названным британским Jazz Wise «будущим джаза».



Местом проведения встречи станет Галерея Классической Фотографии. Мероприятие пройдет в рамках юбилейной выставки Павла Корбута «Эмоциональный джаз». Вниманию гостей будет представлен альбом на стихи и музыку Владимира Высоцкого «Посмотрите... или четыре четверти пути». В рамках презентации нового диска лидер «Круглого Бенда» при участии артистов коллектива Владимира Круглова и Петра Ившина исполнит несколько фрагментов литературно-музыкального перфоманса, посвященного творчеству знаменитого поэта и барда.



Кроме того, в вечере примет участие ветеран советского фри-джаза Юрий Яремчук, мультиинструменталист, игравший с такими известными музыкантами, как Мишель Данида, Фредерик Блонди, Татцуя Накатани, Кен Вандермарк, участник авангардной группы «Сакс мафия».



Помимо выступлений артистов собравшихся ждет демонстрация фильма о ежегодном фестивале Leo Records Festival in Russia, посвященного одному из самых необычных событий в мире современного джаза и новой импровизационной музыки, организатором которого выступает Алексей Круглов.



На презентации диска Алексея Круглова и группы «Круглый Бенд» всем желающим представится возможность приобрести новый альбом с автографами музыкантов, а также другие альбомы с записями этого коллектива.



Не лишним будет добавить, что участники вечера смогут не только насладиться джазовыми мелодиями в исполнении известных музыкантов, но и познакомиться с творчеством фотографа Павла Корбута, работы которого можно увидеть в рамках выставки «Эмоциональный джаз».



Начало концерта в 15 часов 17 декабря. Вход по билетам в галерею. Адрес



галереи: Москва, Саввинская набережная, дом 23 стр. 1. Телефон для справок: (495) 510 7713.



На снимке: Алексей Круглов. Автор – Павел Корбут.

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