The Jack Wood даст концерт в клубе ЛЕС

17 декабря в клубе ЛЕС состоится концерт гараж-блюз-рок группы The Jack Wood. Команда, созданная пять лет назад в Томске, представит программу своего последнего альбома Ritual, а также лучшие композиции разных лет.



«Наверное, любую из наших песен трудно повторить, прыгая с усилителя на усилитель, - комментирует вокалистка The Jack Wood Саша концертную версию материала диска. - Но у меня как-то получается!»



Первых успехов Jack Wood добились в 2012 году, когда, в частности, стали обладателями Гран-При фестиваля «Индюшата». В ноябре 2015 группа победила в номинации «Рок-артист года» на независимой музыкальной премии Jagermeister Indie Awards.



Начало: 20.00



Адрес: Москва, Лесная, 30А, м.Менделеевская

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