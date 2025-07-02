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Akenathon - Crónicas Intrascendentes

02.07.2025
Akenathon - Crónicas Intrascendentes

Аргентинский прог-роковый ансамбль Akenathon основал в городе Ла-Плата гитарист Анибал Акуаро в 2001 году. Свой первый альбом коллектив выпустил только через восемь лет – в 2009-м. Назывался он Peregrino и слушать его мне недовелось. А вот второй альбом Akenathon, которого поклонникам группы пришлось ждать целых одиннадцать лет, Como Hormigas (2020) уже попал в поле зрения нашего сайта и тот обзор вполне можно найти через поисковую систему. И вот прошло еще пять лет, и Akenathon подготовил третий свой альбом Crónicas Intrascendentes («Несущественные хроники»).

Сразу бросилось в глаза изменение состава коллектива. Место Пабло Олио на басу занял Фернандо Чавес Гонсалес, который взял на себя также обслуживание синтезаторов и работу музыкального продюсера. Ну и, наконец, трио превратилось в квартет: в нем появилась клавишница и вокалистка Марсела Крусат. Над Crónicas Intrascendentes ансамбль работал практически весь 2024-й год. Все семь композиций нового альбома музыканты считают плодом своего коллективного творчества. Пьесу Irresistible Tic я, правда, помню еще по предыдущему альбому, но здесь она прозвучала в новой версии.

Что же касается новых композиций, то, судя по комментариям группы на bandcamp, музыканты испытывают идиосинкразию к громким и пышным названиям глобального толка. Своим композициям они дают нарочиты простые, можно сказать, житейские названия: Emma Va al Kiosco («Эмма идет в киоск»), La Muerte del Zapatero (Nostalgia de una Mediasuela) («Смерть сапожника (Ностальгия по половинной подошве») и так далее. При этом характер музыки Akenathon изменился мало. С добавлением клавишных звучание стало еще более насыщенным, но в принципе это все тот же прог-рок с ориентацией на классические британские образцы и с заметным хард-роковым акцентом. Оригинальной мне показалась стартовая композиция Queja de un Bufón, где хард-рок разбавлен акварельно-барочными репризами. Как обычно, хорош лидер коллектива Анибал Акуаро. Его сочные сольные партии особенно впечатлили в композициях El increíble mundo oculto de los hermanos Morosky и Huellas. А в целом Crónicas Intrascendentes – явный шаг вперед самобытной аргентинской команды.

© & (p) 2025 Viajero Inmóvil Records

7 tks / 44 mins

(Guillermo Rocca – dr, voc; Fernando Chávez González – b, synth; Marcela Crusat – keyb, voc; Aníbal Acuaro – g, voc;)

Линк предоставлен Akenathon

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
прог-рок


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