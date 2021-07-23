Злурад - Колбаса

«Шум и Ярость» - так назывался один из романов Уильяма Фолкнера. Это название на редкость удачно подходит к тому, что ждет вас в мини-альбоме московской группы «Злурад» под названием «Колбаса». С этим коллективом мы познакомились в 2019 году на альбоме ( в два раза большем по объему звучания) «Во благо злу». Так что, все подробности касательно истории группы желающие могут отыскать в архиве наших обзоров с помощью кнопки «поиск», а пока – пожалуйте к столу! Колбаса подана!
Нойз и тяжелый металл царят в этой работе, состоящей из пяти пьес под названием «Ритуал» с порядковым номером. Очень жесткий стремительный звук и – крики! Если в «Ритуале 1» голоса на старте как бы мучительно продираются сквозь плотную звуковую завесу, то в дальнейшем они уже доминируют, подчиняя себе звучание инструментов. Крики практически нечленораздельны. Словно нечто темное, первобытное, извлеченное из глубин подсознания, вырывается наружу в этих треках, очень точно названных «Ритуал». Остается добавить, что альбом был записан в качестве подарка ко дню рождения единственной дамы в составе группы – вокалистки Виолетты Постновой.
И все бы ничего, но штука в том, что произошло все это еще в 2017 году, и «Колбаса» стала тогда фонографическим дебютом команды, изданным микроскопическим тиражом. Прекрасно понимаю желание коллектива напомнить о себе, но хорошо бы это делать с новым материалом…
2021 БниЛ Рекордс
5 tks / 16 mins
(Roman Karandaev — tp, voc; Dmitry Kuzovlev — b, voc; Andrew Kim — dr; Ivan Khvorostukhin — horn, congas, voc;Violetta Postnova — voc;)
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