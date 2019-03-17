|
Cesare Dell’Anna - Tarantavirus Jazz Night
17.03.2019
Вряд ли люди, страдающие арахнофобией, будут в восторге от обложки этого альбома, даже если, преодолев отвращение, разглядят, что огромный паук на обложке – искусственного происхождения. Но даже они не смогут отрицать, насколько эффектно она выглядит. Поверьте, то, что находится под ней в этом сетевом альбоме – не менее эффектно.
Ядовитому пауку тарантулу обязаны итальянцы возникновением во многом импровизационного – и в музыке, и в движениях – народного танца тарантелла. Его родина – юг Италии, и, когда-то считалось, что танец помогает излечиться от последствий паучьего укуса. На юге Италии, в Апулии, на самом «каблучке» итальянского сапога живет и Чезаре Дель Анна, трубач из семьи потомственных, в нескольких поколениях, музыкантов. Чезаре получил академическое образование, но активно работает, как в области академической, так и импровизационной музыки, сотрудничает с ведущими джазовыми музыкантами Италии. На его счету много самых разнообразных проектов, например, Opa Cupa или GirodiBanda. Многие из них Дель Анна издает на основанном им в 2005 году лейбле 11/8 Records. К их числу относятся и студийные альбомы проекта Tarantavirus. 21 декабря 2012 года в Лечче Tarantavirus дал большой концерт, который теперь, в марте 2019 года в полном объеме предстанет перед широким кругом слушателей в виде альбома Tarantavirus Jazz Night.
Альбом по времени звучания занимает без малого два часа. Но уверен: о времени, потраченном на его прослушивание, вам не придется жалеть, разумеется, если вы любите современную импровизационную музыку в том виде, который предлагает Tarantavirus: сочетание джаза в самом широком диапазоне – от изощренного авангарда до фанка – с элементами этнической и современной академической музыки, и не без электроники, в умеренном количестве. В тот вечер в Лечче Чезаре Дель Анна собрал на сцене чуть ли не весь цвет итальянского джаза, людей широко известных и за пределами Аппенинского полуострова: назову, к примеру, такие имена, как тромбонист ДжанЛука Петрелла, саксофонист Роберто Оттавиано или ударник Зено Де Росси. Отдельно надо упомянуть целую группу вокалистов, участвовавших в концерте: Энца Пальяра, Ирене Лунго, Рашель Андриолли и Эммануэле Личчи. Добрая половина композиций в тот вечер начиналась как раз с вокальных партий: иногда фанковых (Jazz on), иногда авангардных (Inquinata l’acqua), но чаще этнического характера (Damme nu ricciu, A mezzanotte, To to to), а затем эстафету подхватывали инструменталисты, превращая исполнявшуюся музыку в настоящие импровизационные шедевры. Очень хороши были в этом действе духовые, клавишные – да, собственно, трудно выделить кого-то в отдельности. Настоящий праздник музыки, к которому теперь 11/8 Records приобщает всех желающих, а не только счастливых зрителей того концерта в Лечче семь лет назад.
© & (p) 2019 11/8 Records
13 tks / 107 mins
(Cesare Dell’Anna, Gianluca Petrella, Roberto Ottaviano, Fabrizio Puglisi, Giovanni Guidi, Zeno De Rossi, Marco Bardoscia, Rocco Nigro, Redi Hasa, Gianfranco Salvatore, Andrea Doremi, Giuseppe Oliveto, Enza Pagliara, Irene Lungo, Rachele Andrioli, Emanuele Licci;)
Линк предоставил Giuseppe Bortone, Zero Nove Nove
Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:
подробнее
Суфийская духовная музыка с крайнего запада исламского мира, из африканского Магриба, из Марокко. Прежде всего – хотя бы пару слов, о том, что такое суфизм. Это философско-религиозное течение в исламе, отличающееся акцентом на ...
подробнее
Несколько лет назад, а точнее – в 2015 году, я с удовольствием рецензировал на нашем сайте очень хороший альбом-трибьют Чету Бейкеру It’s Always You вокалистки из Коннектикута Джюн Бизанц. Уже тогда внимание привлекла и работа ...
подробнее
Интересная биография у пианиста и композитора Бена Винкельмана. По рождению он – американец, потомок еврейских эмигрантиов из Румынии: появился на свет в Юджине, Орегон, с 2010 года живет в Нью-Йорке, а вот рос, формировался, как ...