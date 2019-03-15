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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Skip Wilkins - Czech Wishes

стиль:
15.03.2019

Skip Wilkins - Czech Wishes
Все хорошо у американского пианиста и композитора Скипа Уилкинса. Представляемый сегодня альбом – уже тринадцатый в его дискографии. В настоящее время Скип является профессором полной практики в Lafayette College, в Истоне, Пенсильвания. А до того около десяти лет, подобно многим американским джазменам, провел в Европе. Но привлекли его не Париж, Стокгольм или Лондон, а самое сердце Европы – Чехия. Что ж, каждый, кто хоть раз бывал в этой стране и в одном из самых красивых городов мира Праге, поймет Скипа Уилкинса, поймет и причины, почему свой новый альбом он назвал Czech Wishes и записал его в одной из чешских студий под Прагой в сопровождении чешских джазменов: трубача Мирослава Хлукала, басиста Томаша Бароша и ударника Марека Урбанека.

Впрочем, еще один американец в студии тоже был. Это тенор-саксофонист Дэниэл Уилкинс, сын Скипа. В принципе, у отца и сына свои пути в джазе. Выпускник Manhattan School of Music, Дэниэл и сам много играет и гастролирует как в Штатах, так и в Европе. Впервые совместный альбом с сыном Скип записал в 2012 году, вполне логично назвав его Father and Son. Нынешняя чешско-американская запись – второй опыт их сотрудничества.

Все девять треков альбома – авторские работы Скипа Уилкинса. Естественно, большинство из них посвящено Чехии. Уже стартовая Teacher (Učitelka) – это воспоминание о первой учительнице чешского языка Даше, раскрывавшей Скипу тонкости языка Гашека и Кундеры. А есть еще и Munchkins of Karlovy Vary, и On the Train (Ve vlaku), и In Search of Greener Grass (Při hledání zelenější trávy), и конечно, титульная Czech Wishes. Мне даже кажется, что The Box-Checkers, навеянная Скипу впечатлениями от бюрократии в современной Америке, не могла появиться без влияния «Процесса» знаменитого уроженца Праги Франца Кафки. Особняком стоит в программе Don’t Forget Me, где дуэтом отец и сын Уилкинсы вспоминают, соответственно, отца и деда, страдавшего от болезни Альцгеймера. А вообще ансамбль получился очень сильный. Хороши оба духовика, Дэниэл Уилкинс и Мирослав Хлукал, очень понравился ударник Марек Урбанек, ну а сам Скип не только ярко и точно солирует, но и ведет за собой весь ансамбль, как подлинный лидер. Стилистически – мэйнстрим, исполненнный при этом с большим чувством и вкусом.

© & (p) 2019 New Port Line Records

9 tks / 57 mins

(Skip Wilkins – p; Daniel Wilkins – ts; Miroslav Hloucal – tp, flg; Tomáš Baroš – b; Marek Urbánek – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Чехия
музыкальный стиль
мэйнстрим

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