Steve Haines and the Third Floor Orchestra - Steve Haines and the Third Floor Orchestra

Я не рискну назвать этот альбом стопроцентно джазовым. Собственно, по его стилистике и по его духу, ни одно направление не может претендовать тут на сто процентов. Пожалуй, точнее всего альбом, изданный канадским лейблом Justin Time Records можно определить, как «сборник главных хитов канадской популярной музыки в джазовой обработке». Несколько высокопарно? Судите сами.
Канадский басист, композитор и бэнд-лидер Стив Хэйнс уже давно тесно сотрудничает с американской вокалисткой Беккой Стивенс. Поэтому, закончив летом 2016 года работать над аранжировками для струнного квартета с Беккой Стивенс, Стив незамедлительно приступил к подготовке их совместного альбома, получившего в итоге, после двухлетней работы, название Steve Haines and the Third Floor Orchestra. Помимо Хэйнса и Стивенс, в этом проекте участвовало еще двое американских солистов: сопрано-саксофонист Чад Иби и пианист Джои Кальдераццо, и, разумеется, весь состав руководимого Хэйнсом Third Floor Orchestra.
А теперь о программе альбома. В нее вошли хит известнейшего канадского рок-певца Нила Янга Harvest Moon,
Patio Lanterns другого канадца Кима Митчелла, самая знаменитая композиция самого знаменитого канадского барда Леонарда Коэна Hallelujah, а также If You Could Read My Mind популярного в 70-е годы канадца Гордона Лайтфута. Кроме того, отметим классический образец американской фолк-музыки, балладу Come All You Fair and Tender Ladies, исполнявшуюся в свое время Питом Сигером и Джоан Баэз, Одеттой и Бобом Диланом, Эмилу Харрис и Долли Партон. Сама Бекка Стивенс написала для альбома две песни - No More и Canyon Dust, а Хэйнс отметился также двумя весьма нетривиальными треками: What I’ve Seen ( о психологических травмах ветеранов военных конфоиктов) и более автобиографичной You.
Слушать Бекку Стивенс – большое удовольствие. При этом просто не обращаешь внимания, насколько «джазовым» является ее вокал. Манера пения Стивенс куда ближе к фолку или року, а джазовую атмосферу композиций в основном создает Third Floor Orchestra и солисты. Зато в единственной инструментальной композиции альбома, обработке Mazurka Opus 17 No. 4 Фридерика Шопена, Хэйнс и его партнеры в полной мере проявляют своиимпровизационные качества. Не знаю, будут ли в восторге от этой версии поклонники польского классика, но уж джазфэны точно в обиде не останутся. Вот такой любопытный альбом из разряда crossover, окрашенный преимущественно в красно-белые канадские цвета, но и не без звездно-полосатого влияния.
© & (p) 2019 Justin Time Records
11 tks / 58 mins
(Steve Haines – b; Becca Stevens – voc; Chad Eby – ss; Joey Calderazzo – p; Third Floor Orchestra;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН