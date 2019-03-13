Cameraoscura - Quod Est Inferius

Камера обскура – инструмент простой и, в то же время, очень древний. Она служит для получения оптического изображения предметов. Итальянские электронщики Марко Валенти и Эуженио Мацца объединили свои усилия в проекте с таким названием и представляют первый совместный альбом Quod Est Inferius. Слабость к латинским названием Марко и Эуженио проявили не только в названии альбома, но и отдельных его треков.
Что же хотели они сказать всем этим? Результат труда музыкантов – сонористические «портреты» явлений, эмоций, тех или иных событий. Система звуков в данном случае – та же камера обскура, только не оптическая, а сонористическая. Возможно, тут ключ к названию проекта – хотя, это только моя догадка. А Quod Est Inferius – стремление обнажить истинную суть вещей, зачастую скрытую от посторонних взглядов в повседневной жизни? Возможно и так, это опять-таки лишь версия.
Марко и Эуженио оперируют не обычным акустическим инструментарием, а электроникой. Их стихия – обработка искусственно сгенерированных и конкретных звуков, лупинг, иные приемы, но суть остается той же, что и у музыкантов традиционных – создание образов, желательно, ярких и выразительных. И с этой задачей, судя по Quod Est Inferius, они справляются. Такие пьесы альбома, как Atanor, V.I.T.R.I.O.L или Interitus – это весьма эмоциональные полотна с определенной ритмической основой. Основной эмоциональный фон альбома я определил бы, как дарк эмбиент. Cameraoscura не относятся к тому экспериментальному направлению электронной музыки, которое исследует звук, как таковой, они сочиняют и исполняют достаточно традиционную музыку нетрадиционными средствами. Понимание этого факта вкупе с интересом к музыке эмбиент может сделать для вас встречу с этим итальянским дуэтом довольно увлекательной.
© & (p) 2019 Toten Schwan Records
7 tks / 31 mins
(Marco Valenti, Eugenio Mazza – electronics;)
Линк предоставлен Toten Schwan Records
Леонид АУСКЕРН