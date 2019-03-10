Micart - Micart

Не знаю, комплимент это для парней из группы Micart или наоборот, но слушая их одноименный альбом, представляешь типичное американское power trio, а учитывая определенную склонность к кантри-блюзу (о чем речь впереди), можно предположить, что они ткуда-то со Среднего Запада, неподалеку от подножий Аппалач. Между тем в случае Micart более уместно говорить о подножиях Баварских Альп. Именно тут, в курортном городке Тегернзее, в один прекрасный день гитарист и композитор Михаэль Бельхардт превратился в Майка Би Хардта и создал группу Micart вместе с бас-гитаристом Клаусом Цольнером и ударником Маркусом «Магги» Герольдом.
В альбоме Micart все композиции сочинил лидер группы, и они достаточно разнообразны, что не даст слушателю заскучать вовремя прослушивания. Начинается альбом с «ударной» композиции Beautiful Smile, этакого бодрого рок-н-ролла, задающего соответствующий тон всему альбому. Но затем ее сменяет уже тпичный блюз-рок Ain’t Good Enough, по энергетике не уступающий стартовой композиции. Уже здесь можно почувствовать какой-то аромат кантри-блюза, который становится еще более явственным в таких номерах, как You’re Close и Head Over Heels, причем в последнем проглядывает и нечто фолк-роковое. Майк Би Хардт весьма уверенно чувствует себя и в балладах: в начале альбома толику грусти навеет Am I Wrong, а ближе к финалу альбома прозвучит и самая длинная его композиция – красивая и душевная рок-баллада Why.
Никаких претензий нет к качественному вокалу Майка Би Хардта. Во всех композициях его поддерживают в качестве бэк-вокалистов Клаус и Маркус, а в большинстве из них – еще и вокалистка КоКо (Корнелия Котулла). Помимо основного состава Micart в записи альбома участвовал и еще ряд гостей. Правда, Майк и его коллеги модифицируют саунд весьма осторожно и дозированно: в той же балладе Why появляются аккордеон и дополнительная перкуссия, а в Zihuatanejo звучит губная гармоника. Кроме того, в трех треках к группе подключается исполнитель на добро и лэпстил-гитаре Себастьян Шварценбергер.
В целом Micart оставил приятное впечатление: ровный альбом, без каких-то откровенно слабых мест, хороший образчик блюз-рока из континентальной Европы.
© & (p) 2019 Hicktown Records
11 tks / 46 mins
(Mick B. Hardt – g, voc; Claus Zöllner – b,backing voc; Markus “Maggi” Gerold – dr, perc, backing voc; with Sebastian Schwarzenberger - dobro, lapsteel, backing voc (tks 5,8,11); KoKo - backing voc (tks 1-9); San2 - blues harp (tk 10); Sonja Schroth – acc (tk 9); Bernhard Pricha – perc (tk 9);)
Линк предоставлен Hicktown Records
Леонид АУСКЕРН