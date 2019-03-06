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Urbanity - Urbanity
06.03.2019
Знакомые все лица! С проектом Urbanity мы впервые познакомили наших читателей в 2017 году, когда австралийский дуэт Элбейр (он же Элберт Дэйдон) – Фил Турчо выпустили дебютный альбом Urbanity под названием Urban Soul. А еще раньше, в 2015-м публиковался и обзор сольного альбома Элбейра Only Human. Так что, в тех обзорах можно найти немало информации о богатой и яркой музыкальной карьере гитариста и композитора из Мельбурна, а также его партнера по Urbanity – клавишника Турчо, вначале ученика, а позже – полноценного партнера Элбейра.
Новый альбом, названный просто именем проекта и украшенный на обложке даосской эмблемой Великих Начал «Инь-Ян» (смысл чего я не понял, и врезультате обложка показалась несколько претенциозной) в целом скроен по тем же лекалам, что и его предшественник. Из десяти композиций – девять авторских, причем больше пьес принадлежит Филу Турчо – неожиданно! Как и в Urban Soul – один кавер, но если тогда это был хит Rolling Stones, то сейчас тоже хит, но уже от The Eagles – Desperado. И, в отличие от предшественника, здесь в композиции Элбейра I Say появляются вокалист Бернард Фаулер и тенор-саксофонист Тим Райс – на минуточку участники концертного бэнда Rolling Stones!
А вот в музыке Urbanity особых перемен я не почувствовал. Все те же красивые, ровные гитарные партии опытнейшего Элбейра, сдобренные пассажами клавишных Турчо, ласкающие ухо мелодии, четкий, но не навязчивый, не подавляющий ритм. Короче – все тот же смус-джаз. Его любят не все, но те, кто любит – высоко ценят Urbanity. Свидетельство тому – успехи Urban Soul, вошедшего в 2017 году в топ-10 смус-джазовых чартов Billboard и в топ-70 чартов того же Billboard под этикеткой «contemporary jazz». Не сомневаюсь, новый альбом ждет, как минимум, не меньший успех. Синглы из нового альбома уже фигурируют в смус-джазовых чартах. Так что, отличный подарок поклонникам этого направления.
© & (p) 2019 Alfi Records
10 tks / 46 mins
(Albare – g; Phil Turcio – keyb, programming; Bernard Fowler – voc (tk 7); Tim Ries – ts (tk 7);)
Линк предоставлен Jazz Promo Services
Леонид АУСКЕРН
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