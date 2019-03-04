Jon Shain - Gettin’ Handy with the Blues

Голос, акустическая гитара и Хэнди – да-да тот самый, отец блюза W.C. Handy – так выглядит вкратце альбом Gettin’ Handy with the Blues, трибьют выдающемуся афроамериканскому композитору начала прошлого века. Его записал певец, исполнитель собственных песен, продюсер и педагог Джон Шейн. Он родом из Новой Англии, из Массачусетса и американская корневая музыка всегда была в центре его интересов. С 1986 года Шейн перебрался на Юг, в Северную Каролину, где занялся изучением, а позднее и преподаванием пидмонтского блюза. На его счету бесчисленные коллаборации с ведущими мастерами блюза и фолк-рока, а также восемь альбомов в дискографии. Большой успех к Джону пришел в начале текущего года, когда он стал победителем конкурса The International Blues Challenge в категории солистов и дуэтов.
А вот трибьют Хэнди он записал годом раньше, и, кстати, альбом Gettin’ Handy with the Blues стал его первой в жизни сольной работой в области акустического блюза. Шейн собрал потрясающую программу, включив в нее самые знаменитые блюзы Хэнди: The Memphis Blues, St. Louis Blues, Beale Street Blues, Joe Turner Blues, а также несколько композиций, написанных современниками Хэнди в том же ключе и примерно в те же годы. Знатоки сразу вспомнят, что эти блюзы были основой репертуара великих блюзовых певиц двадцатых годов – Мами Смит, Шарлотты Хантер, Этель Уотерс и, конечно, Бесси Смит. Джон Шейн проделал ювелирную работу, переложив эти песни для сольного исполнения.
Традиционный блюз под звучание гитары в духе Пидмонта – что может быть ярче и интереснее для поклонников блюзовой традиции! Меня, давнего поклонника пидмонтского блюза, к которому приучили в свое время господа Кефас и Уиггинс, этот трибьютный альбом просто очаровал. Все здесь на месте – и приятный, негромкий тенорок Шейна, и звучание его гитары, и репертуар – категорически рекомендую истинным ценителям корневого блюза!
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10 tks / 33 mins
(Jon Shain – voc, g;)
Линк предоставлен Suzanne Golden, Golden Relations
Леонид АУСКЕРН