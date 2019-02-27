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Charlie Dennard - Deep Blue
27.02.2019
Альбом Чарли Деннарда Deep Blue увидел свет в начале января текущего года. JazzWeek, барометр популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей бесстрастно фиксировал: 21 января альбом был в списках популярности на 158 месте, через неделю – уже на 36-м, 11 февраля – на 14-м, а по данным на 25 февраля ворвался в «горячую десятку» самых популярных, заняв в ней 8 место! На эту дату альбом «крутили» на своих волнах 54 радиостанции. Согласитесь, прогресс впечатляющий. Именно он заставил с особым вниманием присмотреться к Деннарду и его новой работе.
Чарли живет и работает в Новом Орлеане. Пианист, клавишник, органист и композитор, он является учеником знаменитого Марсалиса-папы, Эллиса. Музыкант опытный, последние 15 лет плотно сотрудничает с известной цирковой антрепризой Cirque du Soleil, являясь в настоящее время ее музыкальным директором. В этой связи объездил вместе с труппой чуть ли не весь мир, и, надо понимать, очень хорошо чувствует, как сделать музыку максимально привлекательной для слушателя.
В Deep Blue Деннард играет и на фортепьяно, и на органе, и на клавишных, возглавляя трио из земляков новоорлеанцев, с Максом Мораном на басу и Дугом Билоте на ударных. Кроме того, практически в каждом из семи треков альбома к трио присоединялись и музыканты-гости, среди которых особо отмечу гитариста Стива Масаковски. Семь композиций альбома, разумеется, сделаны в разном ключе, но едины в главном: при несомненной «джазовости», да еще с новоорлеанским оттенком, их отличает мягкая мелодичность, пусть и с обозначенным, как удар в бесконтактном карате, драйвом, отсутствие каких-то диссонансных звучаний и, разумеется, высокий профессиональный уровень исполнения. Пресс-релизы сравнивают некоторые медленные треки альбома с известным «саундом ЕСМ» с его атмосферичностью. На мой взгляд, это преувеличение, хотя нечто от музыки эмбиент здесь присутствует. Мои персональные фавориты альбома – это Mojave, этакий ориентальный блюз, самая успешная пьеса Деннарда, написанная им еще на финише студенческих лет и исполнявшаяся целым рядом других музыкантов, и Joe’s Crusade, где Деннард отменно работает на клавишных. В целом – стоит послушать, хотя бы для понимания вкусов массового американского поклонника джаза.
© & (p) 2019 Deneaux Music
7 tks / 36 mins
(Charlie Dennard – p, org, keyb; Doug Belote - dr; Max Moran – ac.b, el.b; with Steve Masakowski – ac.g; Brian Seeger – el.g; Eric Lucero – tp, flg; Ray Moore – ts, as, fl; Marc Solis – ts, as, bars, fl, bass cl; Jason Mingledorf – ts, bass cl; Brad Walker – ts; Rick Trolsen – tb; Josh Geisler - bansuri fl; Carlos Lopez – perc; Andrew McLean - tabla, sarod;)
Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music
Леонид АУСКЕРН
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