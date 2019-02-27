Charlie Dennard - Deep Blue

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Шри Ланка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Charlie Dennard - Deep Blue

стиль:
27.02.2019

Charlie Dennard - Deep Blue
Альбом Чарли Деннарда Deep Blue увидел свет в начале января текущего года. JazzWeek, барометр популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей бесстрастно фиксировал: 21 января альбом был в списках популярности на 158 месте, через неделю – уже на 36-м, 11 февраля – на 14-м, а по данным на 25 февраля ворвался в «горячую десятку» самых популярных, заняв в ней 8 место! На эту дату альбом «крутили» на своих волнах 54 радиостанции. Согласитесь, прогресс впечатляющий. Именно он заставил с особым вниманием присмотреться к Деннарду и его новой работе.

Чарли живет и работает в Новом Орлеане. Пианист, клавишник, органист и композитор, он является учеником знаменитого Марсалиса-папы, Эллиса. Музыкант опытный, последние 15 лет плотно сотрудничает с известной цирковой антрепризой Cirque du Soleil, являясь в настоящее время ее музыкальным директором. В этой связи объездил вместе с труппой чуть ли не весь мир, и, надо понимать, очень хорошо чувствует, как сделать музыку максимально привлекательной для слушателя.

В Deep Blue Деннард играет и на фортепьяно, и на органе, и на клавишных, возглавляя трио из земляков новоорлеанцев, с Максом Мораном на басу и Дугом Билоте на ударных. Кроме того, практически в каждом из семи треков альбома к трио присоединялись и музыканты-гости, среди которых особо отмечу гитариста Стива Масаковски. Семь композиций альбома, разумеется, сделаны в разном ключе, но едины в главном: при несомненной «джазовости», да еще с новоорлеанским оттенком, их отличает мягкая мелодичность, пусть и с обозначенным, как удар в бесконтактном карате, драйвом, отсутствие каких-то диссонансных звучаний и, разумеется, высокий профессиональный уровень исполнения. Пресс-релизы сравнивают некоторые медленные треки альбома с известным «саундом ЕСМ» с его атмосферичностью. На мой взгляд, это преувеличение, хотя нечто от музыки эмбиент здесь присутствует. Мои персональные фавориты альбома – это Mojave, этакий ориентальный блюз, самая успешная пьеса Деннарда, написанная им еще на финише студенческих лет и исполнявшаяся целым рядом других музыкантов, и Joe’s Crusade, где Деннард отменно работает на клавишных. В целом – стоит послушать, хотя бы для понимания вкусов массового американского поклонника джаза.

© & (p) 2019 Deneaux Music

7 tks / 36 mins

(Charlie Dennard – p, org, keyb; Doug Belote - dr; Max Moran – ac.b, el.b; with Steve Masakowski – ac.g; Brian Seeger – el.g; Eric Lucero – tp, flg; Ray Moore – ts, as, fl; Marc Solis – ts, as, bars, fl, bass cl; Jason Mingledorf – ts, bass cl; Brad Walker – ts; Rick Trolsen – tb; Josh Geisler - bansuri fl; Carlos Lopez – perc; Andrew McLean - tabla, sarod;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, смус джаз

Еще из раздела издано в 2019 г.

Betty Bryant - Project 88

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США, Бразилия
Бетти Брайант или «Кул Мисс Би» (Cool Miss B), как ее называют фэны и друзья-музыканты, перешагнула восьмидесятивосьмилетний рубеж в прошлом году. Она – джазовая певица, композитор и пианистка. А сколько клавиш у ...
подробнее
27.02.2019

Brent Birckhead - Birckhead

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США
«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» - писал классик русской поэзии. И это хрестоматийное выражение вспоминаешь, знакомясь с дебютным альбомом американского джазового саксофониста Брента Биркхэда. Брент – молодой ...
подробнее
27.02.2019

Carlo Barbagallo - iAmInTiLt,BoB!

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард
  • страна: Италия
Первая для меня и для нашего сайта встреча с творчеством итальянского музыканта Карло Барбагалло. Он сицилиец, музыкой занимается с юных лет, одновременно участвует в проектах различной стилистической направленности: играет в американской ...
подробнее
27.02.2019
© 2019
Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com