Israel Martinez - Pausa

Вам кажется несколько размытым изображение на обложке альбома Исраэля Мартинеса Pausa? Думаю, так мексиканский музыкант, родившийся в Гвадалахаре в 1979 году, хотел подчеркнуть, что и саунд его альбома порой будет «размыт», что слушателям придется напряженно вслушиваться, «вылавливать» звук из тишины и … ощущать, таким образом, его самоценность. Поводов для этого Мартинес дает немало, причем коллекция звучаний, собранных им, и принципы организации звука чрезвычайно разнообразны.
Мартинес, электронщик и саунд-инженер, был чрезвычайно активен в 2005 – 2013 годах, когда выпустил на разных лейблах более дюжины альбомов. А потом музыкант взял паузу, которую и прервала Pausa - альбом-компиляция, собранная из записей, сделанных в разные годы (с 2012 по 2018-й) и в разных странах. Основу большинства композиций составляют полевые записи в соединении с синтезированными с помощью цифровых технологий звучаниями. Записи делались на канатной дороге, в поездах и так далее, так что неудивительно, что довлеют здесь звучания технотронные, механистичные, если хотите, анти-антропогенные. Таков уж наш мир, в котором все меньше естественных звуков природы и все больше следствий выбранного цивилизацией homo sapiens пути развития. Тем неожиданней в конце титульной композиции выглядит вторгающееся в этот не очень радостный мир пение птиц, а за ним – тишина, длящаяся более минуты, вплоть до конца композиции. Особняком стоят в программе две большие (чуть менее двадцати минут) композиции Exorcizios Meditatio Sonus I (и II, соответственно). Это свежие записи, сделанные Мартинесом в режиме live в музее современного искусства в городе Оахака в 2018 году. Прежде всего, уже сам объем этих треков дает определенную многоплановость, а вместе с ней – и разнообразие звучваний. Здесь, особенно во второй части, наряду с»электронным индастриэлом» больше и природных звучаний – голоса моря, тех же птиц и так далее. Мне этот финал альбома показался в конечном счете оптимистичным.
Работа Мартинеса будет интересна прежде всего любителям экспериментальной музыки электронного толка. Возможно, кому-то она покажется слишком радикальной, а кому-то, наоборот, недостаточно авангардной. Во всяком случае, Pausa дает благотворную пищу для дискуссий.
2019 Aagoo Records
6 tks / 72 mins
Диск предоставил Julien Fernandez, 5RP
Леонид АУСКЕРН