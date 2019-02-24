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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Michael Eaton - Dialogical

стиль:
24.02.2019

Michael Eaton - Dialogical
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…» Вряд ли русский философ и культуролог Михаил Бахтин (1895-1975) мог предугадать, что его теория диалога, как фундаментальной категории бытия, точно подтвердит строки Тютчева и станет предметом не только научных работ, но и музыкальных проектов в сфере авангардного джаза. Американский саксофонист и композитор Майкл Итон применил теорию Бахтина для демонстрации диалога между джазом, минимализмом и world music и даже свой новый альбом назвал Dialogical.

Это уже вторая его работа. Свой первый альбом Individuation (2014) он издал на том же техасском лейбле Destiny (обзор этой работы есть на сайте), и, что самое любопытное, и там фундаментом, на котором он выстраивал свой проект, была философия: работы отца аналитической психологии Карла Густава Юнга. Такой, весьма обстоятельный теоретический подход, характерен для этого серьезного и креативного музыканта, ученика Дэйва Либмэна, который участвовал в записи его дебютника. На сей раз, в новом проекте, место «звезды» в ансамбле Итона занял известный гитарист бенинского происхождения Лионель Люке. В остальном Итон сохранил основу того же состава, что записывал Individuation, в лице пианиста Уайтли, басиста Ори, ударника Тахера, трубача Кроули, добавив к ним еще несколько музыкантов.

Если в теоретическом плане Итон опирается на идеи Бахтина, то в чисто музыкальном – на работы таких джазовых мастеров, как Стив Коулмен, Крис Поттер и Дэйв Холланд и, разумеется, классика минимализма Стива Рейча. Названия отдельных его композиций также отсылают к работам философов ХХ века: Thanatos and Eros, Machinic Eros, тот же Dialogical. Сложное переплетение голосов духовых и ударных инструментов, прихотливое использование хроматизма в рамках додекафонной системы, включение в музыку элементов этники, особенно явное в ориентальном по настроению I and Thou – самом длинном, двенадцатиминутном сочинении Итона, а также введение в звуковую палитру ряда экзотических инструментов – вот основные черты музыки Итона в этом проекте. Каждая из них не нова, но вместе они дают совершенно новый эффект, чего, собственно, и добивался Майкл. Особое место в альбоме занимает сюита в четырех частях Temporalities, завершающая проект и посвященная персонально Рейчу. Для ее создания Итон ввел голоса вибрафона, обычного и препарированного фортепьяно, флейты, трубы, маримбы и треугольника, с которыми взаимодействует его саксофон.

Новый альбом Итона похож на своего прелшественника – это тоже большая по объему и явно не рассчитанная нак массового слушателя работа. Но, как и тогда, как и теперь, - слушать музыку Майкла Итона очень интересно.

© & (p) 2019 Destiny Records

12 tks / 77 mins

(Michael Eaton –ts, ss; Lionel Loueke - g (tks 1, 2, 3, 5); Brad Whiteley – p; Daniel Ori – b, gimbri (tk 8); Shareef Taher – dr; Brittany Anjou - vibe (tks 2, 6, 9-12), gyil (tk 6); Cheryl Pyle - fl (tks 4, 7, 9-12); Enrique Haneine - udu (tks 1, 6); James Brandon Lewis –ts (tk 8); Sean Sonderegger – ts (tk 8); Jon Crowley – tp (tks 9-12); Dorian Wallace – p & prepared p (tks 9-12); Sarah Mullins – marimba, triangles (tks 9-12);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бенин, США
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, этно-джаз

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