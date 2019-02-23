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Pete Oxley / Nicolas Meier - The Alluring Ascent
23.02.2019
Любопытно следить за изменением форматов составов, в которых записывают свои альбомы английские гитаристы Пит Оксли и Николас Мейер (швейцарец по происхождению, уже давно живущий в Англии). Мы познакомились с этими мастерами на их втором альбоме Chasing Tales (2015), где они играли дуэтом, использовав на двоих множество различных типов гитар. В рецензии на тот альбом можно найти и их краткие биографии. Потом был двойной альбом The Colours Of Time, где на первом диске Пит и Николас вновь работают в дуэте, а на втором к ним присоединяются басист Раф Мизраки (в свое время постоянный участник «домашней» группы джазового клуба The Spin в Оксфорде, принадлежавшего Питу Оксли) и ударник Пол Кавакьюти, выпускник Беркли, работавший со многими мастерами джаза в Штатах и в Великобритании. И вот – новейший The Alluring Ascent, где играет этот же квартет, в половине треков превращаясь в квинтет с добавлением известного перкуссиониста Кита Фэйрберна.
Но – это внешние изменения. Если же говорить о музыке, то The Alluring Ascent продолжает линию, начатую предыдущими работами Оксли и Мейера. Какое «Заманчивое восхождение» (так можно перевести название альбома), подкрепленное романтичным сюжетом обложки, предлагают своим слушателям Пит и Николас? В определенной степени его можно назвать эскапизмом. Не случайно, идеальный город, куда поднимаются странники (это я про все ту же обложку) находится выше облаков. Музыка Оксли и Мейера (они поровну поделили между собой авторство десяти композиций альбома) уводит своих слушателей от реальных, зачастую болезненных проблем, в мир красоты, спокойствия и гармонии. При сохранении чисто джазовых достоинств эта музыка несет в себе очень много от эмбиента. Весь обширный гитарный арсенал (правда, не перечисленный на этот раз на обложке) Оксли и Мейер используют вместе с коллегами для создания красочных звуковых пейзажей, часть из которых носит и соответствующие, отталкивающиеся от природы и смены времен года, названия: September Song, Autumn Enters, Walk In The Sky. Ряд пьес основан и на этнических элементах различных неевропейских культур: «бразильская» Manzanita Samba, «ориентальная» Our Homeland. Примечательно, что обе эти композиции сочинил Мейер – увлечение world music, особенно музыкой Ближнего Востока, для этого музыканта было характерно и по прежним работам. Отметим и качественную работу партнеров двух лидеров-гитаристов. На мой вкус, особенно выразительно прозвучала дарбука Рафа Мизраки во все той же Our Homeland.
Чуть больше часа эффектной гитарной музыки в исполнении очень больших мастеров своего дела, уверен, дадут слушателям The Alluring Ascent много позитивных эмоций, так что, стоит отправляться в «Восхождение» вместе с Питом Оксли и Николасом Мейером.
2019 MGP Records
10 tks / 68 mins
(Pete Oxley, Nicolas Meier – g; Raph Mizraki – ac.b, el.b, darbuka (tk 6); Paul Cavaciuti – dr; Keith Fairbairn – perc (tks 2,3,5,7,8);)
Линк предоставил Nicolas Meier
Леонид Аускерн
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