Tony Monaco - The Definition Of Insanity

Если судить по мнениям критиков, то пик своей карьеры американский джазовый органист Тони Монако переживал в первом десятилетии нового века. Когда-то Монако (р.1959) начинал с аккордеона, но знакомство с музыкой Джимми Смита, у которого он даже брал уроки, привело его к Hammond B3. Дебютировал он в начале 2000-х совместным альбомом с другим, хорошо известным сегодня органистом, Джои ДеФранческо. А в 2005 – 2011 годах критики журнала DownBeat неизменно упоминали его имя в первой пятерке лучших джазовых органистов. Но и сегодня, в 2019 году, слушая его новый (одиннадцатый по счету) альбом The Definition Of Insanity, уже с первого трека понимаешь, что это очень большой мастер.
В этой работе главными ассистентами Монако, игравшего, помимо любимого Hammond B3, на аккордеоне (первая любовь не ржавеет!) и фортепьяно, выступили гитарист Дерек ДиЧенцо и ударник Тони МакКланг. Заметьте – в этом составе не было басиста. И еще одна особенность, уже в плане программы: в The Definition Of Insanity Монако не включил ни одной собственной композиции. Но зато слушатель найдет здесь такое разнообразие стилистик, в том числе выходящих за чисто джазовые рамки, что свой новый альбом Тони Монако превращает в этакий тест на границы возможностей, в первую очередь, своего любимого инструмента.
Великолепный по драйву и диапазону органных импровизаций стартовый трек Cars Trucks Buses от Пейджа МакКонелла из группы Phish словно задает тон программе в целом. А дальше – все что угодно! Хотите органную босса-нову – слушайте Ceora от Ли Моргана. Непререкаемый классик Hammond B3 Джимми Смит? Пожалуйста, отличная версия Root Down. Немножко ориентализма? Пожалуйста, Awar Athar. Классика рока, в частности, Grateful Dead, в джазовой интерпретации? К вашим услугам Truckin. Нашел свое место в программе и супер-популярный у современных джазменов бразильский классик Жобим в виде композиции Triste. И, конечно же, Тони Монако не мог забыть о своих итальянских корнях, включив в альбом образчик итальянской поп-музыки Quando Quando Quando и традиционную неаполитанскую песню Non Ti Scordare Di Me. В нескольких треках Тони еще и поет. И если его вокал в Never Let Me Go, где место за роялем заняла его супруга Асако Монако, меня не очень убедил, то исполняя на итальянском Non Ti Scordare Di Me и на английском, подыгрывая себе на фортепьяно, A Song for You, Тони был вполне органичен. Что ж, вы вправе сказать, что альбом весьма эклектичен. Но зато здесь каждый найдет себе трек по душе!
© & (p) 2019 Chicken Coup Records
11 tks / 64 mins
(Tony Monaco – Hammond B3, p, acc, voc; Derek DiCenzo – g; Tony Mc Clung – dr; Asako Monaco – p (tk 4);)
Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music
Леонид АУСКЕРН