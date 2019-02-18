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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Scott Ramminger - Rise Up

стиль:
18.02.2019

Scott Ramminger - Rise Up
Завидную активность развил в последнее время саксофонист, певец и автор песен Скотт Раминджер. За 2017-й год он выпустил сразу два весьма тепло принятых критиками альбома, о втором из них, двойном концертнике Alive and Omery, мы уже писали ранее. И вот, в марте 2019 года Скотт готовит к изданию свой уже пятый в дискографии (берущей начало с 2011 года) альбом. Под коротким названием Rise Up он собрал программу из восьми новых композиций, записанных в студийном режиме в формате квинтета. Из участников предыдущей записи в этот квинтет попал только клавишник Вес Ланич. Компанию ему составила ритм-группа Пол Лангош (контрабас) и Эмре Картари (ударные), а также гитарист Шейн Териот.

Как обычно у Раминджера, композиции весьма разнятся по настроению, но на этот раз Скотт решил придать альбому в целом более акустическое звучание. Что же касается нового состава, то, как он считает, ритм-группа у него на этот раз более джазовая, клавишник тяготеет к блюзу и року, а самого себя Скотт характеризует, как поклонника корневого блюза и ритм-энд-блюза. Разнообразие вкусов участников квинтета обеспечивает и свободное владение идиомами разных музыкальных языков.

Но, по сути, Раминджер в Rise Up остался верен блюзу, хотя в ряде композиций достаточно много и фанка. Уже стартовая Thinking About You задает общее настроение новой программе, в которой нашлось место и «медляку» Lemonade Blues, и характерному ритм-энд-блюзу Daisy и титульной композиции Rise Up, в связи с которой Скотт вспоминает острые по текстам песни своей юности, поднимавшие тему протеста и борьбы за социальную справедливость: This Land is Your Land, Blowing in the Wind, Say it Loud, I’m Black and I’m Proud и так далее. Вот и он в Rise Up прошелся по острым для современной Америке темам и недвусмысленно обозначил свою позицию. Тенор-саксофон Раминджера по-прежнему хорош, но в качестве вокалиста в этом альбоме он, на мой взгляд, стал еще интереснее. Впрочем, послушайте сами этот образчик современного, впитавшего многое из разных источников, блюза.

© & (p) 2019 Arbor Lane Music

8 tks / 33 mins

(Scott Ramminger - voc, ts; Wes Lanich – keyb; Shane Theriot – g; Paul Langosch – b; Emre Kartari – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный блюз

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