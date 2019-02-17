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Альфонс М. Дауэр - Джаз: его происхождение и развитие (часть 7)

стиль:
17.02.2019

Альфонс М. Дауэр - Джаз: его происхождение и развитие (часть 7)
НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ









































































































































































Перевод с немецкого В.Феклистова и Е.Черепанова

Под редакцией Е.Черепанова

Новосибирск 2012
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страна
Германия
музыкальный стиль
традиционный джаз

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