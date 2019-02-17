Maximilian Latwa - Nekyia

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Maximilian Latwa - Nekyia

стиль:
17.02.2019

Maximilian Latwa - Nekyia
Максимиллиан Латва (р.1966) живет и работает в Хельсинки. Работает в достаточно широком поле – он и композитор, и продюсер, и звукоинженер, и музыкант. Известен сочинением музыки для танцевальных и цирковых шоу, короткометражных фильмов, разнообразных инсталляций. В середине нулевых Латва сотрудничал с экспериментального толка группой Selfish Shellfish. В последние годы Латва сосредоточился на собственных музыкальных проектах, у него есть уже несколько авторских альбомов, и Nekyia, изданный независимым финским лейблом Art First Records, - самая новая его работа.

Для меня этот альбом – первая встреча с творчеством Латвы, но, глядя на обложки его предыдущих работ, можно обнаружить некоторую преемственность и последовательность. Здесь всегда присуствуют мертвые птицы – это может быть подвешенная на веревочке тушка-чучело, как на обложке Nekyia или птица в грязевом коконе из нефтепродуктов после аварии танкера близ побережья, как на обложке предыдущего его альбома Hrön (2017). Мертвые птицы. Как говорил в одном из интервью сам Максимиллиан, птицы для него – это «надежда улететь прочь от боли повседневного существования». В таком случае, мертвые птицы на обложках – символ несбыточности надежд? Или экологический месседж: мы все больше и больше портим наш мир: пластик, загрязнение воздуха, таяние льдов или недавнее тревожное сообщение ученых о катастрофическом уменьшении численности насекомых – важнейшего звена пищевой цепочки для тех же птиц? Так или иначе, мрачный образ мыслей находит зеркальное отражение в музыке Латвы.

Синтезаторы, гитары, перкуссия, органы – это средства, которыми Максимиллиан пользуется для создания пяти звуковых пейзажей Nekyia. Это спокойная, в меру экспериментальная электронно-акустическая музыка, которую я назвал бы дарк эмбиентом. Гармония мертвых зон, кладбищенское спокойствие? Композиции Латвы достаточно длинные, от семи до двенадцати минут, развитие тем медленное, без резких переходов и неожиданных поворотов. Музыка образная, но для ее восприятия требуется соответствующее настроение. Мрачноватый, пасмурный февральский день, когда я слушал этот альбом, подошел для «входа» в музыкальный мир Максимиллиана Латвы весьма удачно. Если вам близок столь апокалиптично-безнадежный взгляд на мир, - этот альбом для вас. «Оставь надежду всяк сюда входящий», - так, кажется, писал Данте…

© & (p) 2019 Art First Records

5 tks / 49 mins

(Maximilian Latva - composition, analog synth, el. and ac. g, FM synth, 8-bit synth, perc; pump org, el. org;)

Линк предоставил Ville Vokkolainen, Art First Records

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Финляндия
музыкальный стиль
авангард, эмбиент

Еще из раздела издано в 2019 г.

Betty Bryant - Project 88

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США, Бразилия
Бетти Брайант или «Кул Мисс Би» (Cool Miss B), как ее называют фэны и друзья-музыканты, перешагнула восьмидесятивосьмилетний рубеж в прошлом году. Она – джазовая певица, композитор и пианистка. А сколько клавиш у ...
подробнее
17.02.2019

Brent Birckhead - Birckhead

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США
«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» - писал классик русской поэзии. И это хрестоматийное выражение вспоминаешь, знакомясь с дебютным альбомом американского джазового саксофониста Брента Биркхэда. Брент – молодой ...
подробнее
17.02.2019

Carlo Barbagallo - iAmInTiLt,BoB!

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард
  • страна: Италия
Первая для меня и для нашего сайта встреча с творчеством итальянского музыканта Карло Барбагалло. Он сицилиец, музыкой занимается с юных лет, одновременно участвует в проектах различной стилистической направленности: играет в американской ...
подробнее
17.02.2019
© 2019
Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com