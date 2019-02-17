Maximilian Latwa - Nekyia

Максимиллиан Латва (р.1966) живет и работает в Хельсинки. Работает в достаточно широком поле – он и композитор, и продюсер, и звукоинженер, и музыкант. Известен сочинением музыки для танцевальных и цирковых шоу, короткометражных фильмов, разнообразных инсталляций. В середине нулевых Латва сотрудничал с экспериментального толка группой Selfish Shellfish. В последние годы Латва сосредоточился на собственных музыкальных проектах, у него есть уже несколько авторских альбомов, и Nekyia, изданный независимым финским лейблом Art First Records, - самая новая его работа.
Для меня этот альбом – первая встреча с творчеством Латвы, но, глядя на обложки его предыдущих работ, можно обнаружить некоторую преемственность и последовательность. Здесь всегда присуствуют мертвые птицы – это может быть подвешенная на веревочке тушка-чучело, как на обложке Nekyia или птица в грязевом коконе из нефтепродуктов после аварии танкера близ побережья, как на обложке предыдущего его альбома Hrön (2017). Мертвые птицы. Как говорил в одном из интервью сам Максимиллиан, птицы для него – это «надежда улететь прочь от боли повседневного существования». В таком случае, мертвые птицы на обложках – символ несбыточности надежд? Или экологический месседж: мы все больше и больше портим наш мир: пластик, загрязнение воздуха, таяние льдов или недавнее тревожное сообщение ученых о катастрофическом уменьшении численности насекомых – важнейшего звена пищевой цепочки для тех же птиц? Так или иначе, мрачный образ мыслей находит зеркальное отражение в музыке Латвы.
Синтезаторы, гитары, перкуссия, органы – это средства, которыми Максимиллиан пользуется для создания пяти звуковых пейзажей Nekyia. Это спокойная, в меру экспериментальная электронно-акустическая музыка, которую я назвал бы дарк эмбиентом. Гармония мертвых зон, кладбищенское спокойствие? Композиции Латвы достаточно длинные, от семи до двенадцати минут, развитие тем медленное, без резких переходов и неожиданных поворотов. Музыка образная, но для ее восприятия требуется соответствующее настроение. Мрачноватый, пасмурный февральский день, когда я слушал этот альбом, подошел для «входа» в музыкальный мир Максимиллиана Латвы весьма удачно. Если вам близок столь апокалиптично-безнадежный взгляд на мир, - этот альбом для вас. «Оставь надежду всяк сюда входящий», - так, кажется, писал Данте… © & (p) 2019 Art First Records 5 tks / 49 mins (Maximilian Latva - composition, analog synth, el. and ac. g, FM synth, 8-bit synth, perc; pump org, el. org;) Линк предоставил Ville Vokkolainen, Art First Records Леонид АУСКЕРН