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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Carol Sudhalter Quartet - Live At Saint Peter Church

стиль:
15.02.2019

Carol Sudhalter Quartet - Live At Saint Peter Church
Даже странно, что имя Кэрол Сюдхальтер впервые попало на наши страницы. Эта дама играет джаз уже очень давно и хорошо известна на джазовой сцене Нью-Йорка – самой большой джазовой сцене мира. Родом Кэрол из Новой Англии, выросла в музыкальной семье и музыкальная карьера была для нее естественным продолжением того мира, в котором она вращалась с детства. В молодые годы она еще пыталась стать биологом, но логика событий неумолимо привела ее в Консерваторию Новой Англии. Брала Кэрол и частные уроки, изучала музыку «третьего течения», сама играть начинала на флейте и добилась серьезных успехов. С середины 70-х Сюдхальтер увлеклась игрой на саксофое, причем ее коронными инструментами стали «низкоголосые» баритон и тенор. С конца 70-х Кэрол живет в Нью-Йорке, много играет, преподает, гастролирует. Она участвовала в первом женском джазовом бэнде Latin Fever и была основательницей (в середине 80-х годов) Astoria Big Band. В персональной дискографии исполнительницы более десяти альбомов.

Самый свежий, Live At Saint Peter Church, был записан 7 марта 2018 года в историческом здании старейшего католического храма Нью-Йорка, на Манхэттене. Сюдхальтер играла этот концерт в формате квартета, с участием пианиста Патрика Паладяна, басиста Кевина Хэйли и барабанщика Майка Кампенни. Сразу скажу, что партнеры Сюдхальтер – музыканты очень высокого уровня, особенно понравились мне пианист и басист. Сама Кэрол – высокотехничный и глубоко традиционный, в смысле – мэйнстримовский, музыкант. Программу концерта составили произведения джазовых классиков, таких, как Билл Эванс (Time Remembered), Сонни Роллинс (Valse Hot) или Бенни Гольсон (Park Avenue Petite). В финале же концерта Кэрол отдала дань своей любви к латинской музыке, исполнив не самую «заигранную» тему Антонио Жобима Luiza. Наряду с вышеуказанными произведениями в программу попали также композиция Паладяна Fun in the Alley и собственное сочинение Кэрол Сюдхальтер Colin Blues, посвященное одному из ее многочисленных учеников. С этой композицией связан и дебют 73-хлетней исполнительницы в качестве вокалистки – впервые за свою долгую карьеру Кэрол отважилась спеть – и получилось у нее это вполне достойно.

Эти слова применимы и к альбому в целом. Если для вас во главе угла стоит качество музыки, а не новаторские тенденции, то Live At Saint Peter Church заслужит у вас самую высокую оценку. И с флейтой, и с баритон-саксофоном, инструментом совсем не женским на первый взгляд, Кэрол Сюдхальтер демонстрирует высокое мастерство, отличное взаимодействие со своими партнерами и тот джазовый feeling, который и заставляет нас любить эту музыку.

© & (p) 2019 Alfa Projects

9 tks / 48 mins

(Carol Sudhalter - bars, fl, voc (tk 5); Patrick Paladian – p; Kevin Hailey – b; Mike Campenni – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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