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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Tri Nguyen - The Art of the Vietnamese Zither – ĐànTranh

стиль:
14.02.2019

Tri Nguyen - The Art of the Vietnamese Zither – ĐànTranh
Вьетнамская музыка – редкий гость на нашем сайте, а уж традиционная вьетнамская музыка вообще впервые попала в центр внимания jazzquad.ru. Впрочем, назвать полностью традиционной музыку альбома The Art of the Vietnamese Zither – ĐànTranh было бы некорректно. И дело тут в особенностях творческой биографии вьетнамского музыканта Три Нгуена. Он с Юга, родился в городе, который тогда назывался Сайгон, в интеллигентной семье, где культуре уделялось особое внимание, причем в конфуцианском понимании, когда благородный юноша должен был овладеть основами четырех искусств – музыки, литературы, живописи и игры в шахматы. С детства Три Нгуен изучал классическую европейскую музыку и искусство игры на фортепьяно под руководством педагогов с французским образованием (сам он позже, окончив консерваторию в Сайгоне, также продолжил образование во Франции). Но одновременно постигал он и тонкости игры на классическом национальном инструменте дан чанг – вьетнамской 16-тиструнной цитре, родственнице китайского гучжена или японского кото. При этом, как отмечает Нгуен, тут есть одна существенная особенность: если в Европе поляк свободно исполняет немецкую классическую музыку, а, скажем, испанец – русскую, то в Восточной Азии дело обстоит иначе: традиционную китайскую или японскую музыку никогда не исполняет кореец или вьетнамец, или наоборот.

Глубоко изучив многочисленные системы вьетнамской традиционной музыки с их канонами, став первоклассным мастером игры на дан чанге, Три Нгуен всегда старался соединить в своем творчестве музыку родной страны с классической европейской музыкой и музыкой других стран. Его альбомы Consonnances (2015), A Journey Between Worlds (2016) и Beyond Borders (2017) принесли музыканту заслуженный успех во многих странах мира и целый ряд престижных наград. Издаваемый британским лейблом ARC Music альбом The Art of the Vietnamese Zither – ĐànTranh представляет собой сборник композиций из этих трех альбомов. За исключением традиционной и очень популярной во Вьетнаме темы Lý Ngựa Ô (Black Riding Horse), завершающей альбом, все остальные композиции написаны и почти все аранжированы Три Нгуеном. В Black Riding Horse ему ассистирует целая группа вьетнамских музыкантов, играющих, как на народных, так и на европейских инструментах. Во всех остальных треках голос его дан чанга сливается со звучанием классического струнного квартета интернационального состава – с российской (родом из Калмыкии) и украинской скрипачками, французской исполнительницей на виоле и белорусским виолончелистом Димой Цыпкиным. Более того, в трех треках звучание становится еще более экзотичным, когда к вышеуказанным присоединяется алжирский исполнитель на традиционном ближневосточном струнном инструменте уд Куаис Саади. Дан чанг и уд вместе – согласитесь, такое трудно себе представить!

Но, благодаря искусству Три Нгуена и его коллег, тонко найденному балансу звучания столь непохожих инструментов абсолютно разнородного происхождения, в каждом треке звучит Музыка: да, не чисто вьетнамская, не чисто европейская и, конекчно, не чисто арабская. Не сочтите за высокопарность, но это действительно Глобальная Музыка, музыка народов Земли и, поверьте – ее стоит услышать!

© 2019 ARC Music

14 tks / 69 mins

(Tri Nguyen- Vietnamese zither; Buynta Goryaeva, Iryna Topolnitska- vi; Caroline Berry- viola; Dima Tsypkin- cello; Qaïs Saadi - perc (tks 11, 12, 13), oud (tks 11, 13); Son Mach - vi (tk 14), Thanh Trung- g (tk 14); Trung Tran- monocord (Dan Bâu) (tk 14); Nguyen Quyet - Vietnamese Bamboo fl (tk 14); Thien Lam - Vietnamese lute (tk 14); Tran Hien - Vietnamese dr (tk 14);)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Алжир, Беларусь, Вьетнам, Россия, Украина, Франция
музыкальный стиль
кроссовер

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