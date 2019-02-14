Tri Nguyen - The Art of the Vietnamese Zither – ĐànTranh

Вьетнамская музыка – редкий гость на нашем сайте, а уж традиционная вьетнамская музыка вообще впервые попала в центр внимания jazzquad.ru. Впрочем, назвать полностью традиционной музыку альбома The Art of the Vietnamese Zither – ĐànTranh было бы некорректно. И дело тут в особенностях творческой биографии вьетнамского музыканта Три Нгуена. Он с Юга, родился в городе, который тогда назывался Сайгон, в интеллигентной семье, где культуре уделялось особое внимание, причем в конфуцианском понимании, когда благородный юноша должен был овладеть основами четырех искусств – музыки, литературы, живописи и игры в шахматы. С детства Три Нгуен изучал классическую европейскую музыку и искусство игры на фортепьяно под руководством педагогов с французским образованием (сам он позже, окончив консерваторию в Сайгоне, также продолжил образование во Франции). Но одновременно постигал он и тонкости игры на классическом национальном инструменте дан чанг – вьетнамской 16-тиструнной цитре, родственнице китайского гучжена или японского кото. При этом, как отмечает Нгуен, тут есть одна существенная особенность: если в Европе поляк свободно исполняет немецкую классическую музыку, а, скажем, испанец – русскую, то в Восточной Азии дело обстоит иначе: традиционную китайскую или японскую музыку никогда не исполняет кореец или вьетнамец, или наоборот.
Глубоко изучив многочисленные системы вьетнамской традиционной музыки с их канонами, став первоклассным мастером игры на дан чанге, Три Нгуен всегда старался соединить в своем творчестве музыку родной страны с классической европейской музыкой и музыкой других стран. Его альбомы Consonnances (2015), A Journey Between Worlds (2016) и Beyond Borders (2017) принесли музыканту заслуженный успех во многих странах мира и целый ряд престижных наград. Издаваемый британским лейблом ARC Music альбом The Art of the Vietnamese Zither – ĐànTranh представляет собой сборник композиций из этих трех альбомов. За исключением традиционной и очень популярной во Вьетнаме темы Lý Ngựa Ô (Black Riding Horse), завершающей альбом, все остальные композиции написаны и почти все аранжированы Три Нгуеном. В Black Riding Horse ему ассистирует целая группа вьетнамских музыкантов, играющих, как на народных, так и на европейских инструментах. Во всех остальных треках голос его дан чанга сливается со звучанием классического струнного квартета интернационального состава – с российской (родом из Калмыкии) и украинской скрипачками, французской исполнительницей на виоле и белорусским виолончелистом Димой Цыпкиным. Более того, в трех треках звучание становится еще более экзотичным, когда к вышеуказанным присоединяется алжирский исполнитель на традиционном ближневосточном струнном инструменте уд Куаис Саади. Дан чанг и уд вместе – согласитесь, такое трудно себе представить!
Но, благодаря искусству Три Нгуена и его коллег, тонко найденному балансу звучания столь непохожих инструментов абсолютно разнородного происхождения, в каждом треке звучит Музыка: да, не чисто вьетнамская, не чисто европейская и, конекчно, не чисто арабская. Не сочтите за высокопарность, но это действительно Глобальная Музыка, музыка народов Земли и, поверьте – ее стоит услышать!
Гитарист из Лос-Анджелеса Гэри Дин Смит - опытный музыкант, за долгую музыкальную карьеру игравший самую разную музыку, но свой новый ЕР Awakening он сделал в стилистике, близкой к музыке фьюжн. Сделал не один: ансамбль Смита называется ...
Январский 2019 года релиз Bright Idea станет в дискографии Грега Мерфи пятым и вторым под логотипом Whaling City Sound. Предыдущий альбом пианиста Summer Breeze (2016), выпущенный на этом лейбле, рецензировался на наших страницах, и о ...
Этот диск переносит нас в мир джазовой сцены Чикаго. Там всегда происходит много интересного. Вполне подходит под это определение и альбом Stomping Off From Greenwood. Альт-саксофониста Грега Уорда доводилось слышать и раньше в работах ...