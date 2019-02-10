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Carlo Barbagallo - iAmInTiLt,BoB!
10.02.2019
Первая для меня и для нашего сайта встреча с творчеством итальянского музыканта Карло Барбагалло. Он сицилиец, музыкой занимается с юных лет, одновременно участвует в проектах различной стилистической направленности: играет в американской рок-группе Suzanne’Silver, канадском трио свободной импровизации LBB, а также в итальянской электроакустической команде CoMET. Но в собственном творчестве, как композитор и звукоинженер, Барбагалло, похоже, предпочитает экспериментальную музыку, причем самого крутого свойства – если судить по его последнему альбому, даже название которого выглядит весьма экзотически: iAmInTiLt,BoB! Барбагалло сотрудничал со многими именитыми людьми в этой сфере в Италии, Европе и Америке, регулярно участвует в разнообразных фестивалях, научно-практических конференциях и других мероприятиях, связанных с экспериментальной музыкой.
На принадлежащем ему лейбле Noja Recordings 15 февраля и увидит свет iAmInTiLt,BoB! В этот альбом вошли записи, сделанные в конце 2015 – начале 2016 года. Подзаголовок альбома точно, хотя и несколько туманно, определяет характер содержащейся здесь музыки: «Четыре исследования для электрогитары и «живой» электроники». Самое объемное здесь – это «Исследование №1» (My Richness Is...), двадцатипятиминутная пьеса, где электрогитара включена, как электроакустический источник звука, в одну цепь с аналоговыми устройствами его обработки. Сюда же входят и три меньших по объему эпизода, где исполнитель алеаторическим методом запускает произвольно смешанные сэмплы, а гитара выступает в роли контроллера процесса (...Your Failure). Один из них открывает альбом, сразу погружая слушателя в атмосферу некоего звукового апокалипсиса, выход из которого Карло видит только таким: «Практикуя подобным образом, вы заметите, что, возможно, лучше прекратить исполнять музыку, сочиненную другими, и начать экспериментировать со звуком самостоятельно. Мы все понимаем, что это пустая трата времени. Улыбайтесь в любом случае» Не менее радикальны и изощренны звуковые эксперименты, полученные с помощью электрогитары и электроники и в остальных трех «Исследованиях». Во втором из них принял участие целый ряд коллег Барбагалло по разным проектам. Некоторые из эпизодов могут показаться даже красивыми с точки зрения традиционной музыки, некоторые оставляют для человека, малознакомого с подобными экспериментами, ощущение какофонии: «Это не музыка!». Дорогие, но кто вам сказал, что музыка обязана быть благозвучной? Да и вообще, вы просто присутствуете при рассмотрении результатов экспериментально-исследовательской работы в области звука! Расслабьтесь, и попытайтесь получить удовольствие, или, хотя бы, «улыбайтесь в любом случае», как советует Карло Барбагалло. © & (p) 2019 Noja Recordings 16 tks / 68 mins (Carlo Barbagallo – el.g, live electronics; with Dario Serra, Francesco Accardi, Mauro Felice, Kevin Thompson, Virgile Abela, Tom De Testa, Valerio Vittoria, Luca Morino, Edoardo Vogrig;) Линк предоставил Julien Fernandez, 5Roses Press Леонид АУСКЕРН
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