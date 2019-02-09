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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Ben Winkelman Trio - Balance

стиль:
09.02.2019

Ben Winkelman Trio - Balance
Интересная биография у пианиста и композитора Бена Винкельмана. По рождению он – американец, потомок еврейских эмигрантиов из Румынии: появился на свет в Юджине, Орегон, с 2010 года живет в Нью-Йорке, а вот рос, формировался, как личность и как музыкант, - в Австралии, в Мельбурне. Интерес к музыке проснулся после знакомства с двумя пластинками – битловским Magical Mystery Tour и мюзиклом «Скрипач на крыше». Увлечение джазом началось с дисков Колтрейна и Оскара Питерсона из отцовской коллекции. Винкельман, правда, поиграл вначале панк в одной из местных групп, но затем прочно обратился к джазу. Представляемый сегодня Balance, как и четыре предыдущих альбома, создавались при поддержке грантов от Австралийского Совета по культуре. Balance увидит свет в середине марта, его история еще впереди, а вот все предшественники получились на редкость удачными. Уже дебютный альбом был номинирован на Australian Jazz Bell Award – высшую награду для австралийских джазменов, второй, The Spanish Tinge, выиграл джазовую AIR Award, премию австралийских независимых лейблов, а третий и четвертый добрались до номинации на нее же.

Любопытно, что все свои альбомы, включая нынешний, Винкельман создавал только в формате фортепьянного трио – это явно его любимый тип состава. На Balance с ним работали басист Мэтт Пенман, еще один антипод, новозеландец по происхождению, после учебы в Беркли оставшийся в Штатах и сделавший здесь неплохую карьеру, и ударник Обед Кэлвейр, американец гаитянского происхождения, работавший с целым рядом звезд первой величины – Уинтоном Марсалисом, Дэйвом Либмэном, Джошуа Редмэном и другими.

В новый альбом трио Винкельмана вошло десять треков – девять собственного сочинения лидера и Bye-Ya Телониуса Монка, одного из любимых пианистов и композиторов Винкельмана. «Баланс» программы (кстати, отличное название для любого джазового состава) поддерживается двумя частями композиции Бена Bx12, расположенными в начале и в конце списка треков. Играет Викельман в рамках мэйнстрима, но с очень приятными и придающими особый вкус всей программе «специями». С 2011 года Винкельман постоянно играет духовную музыку в одной из афроамериканских церквей, и дух госпел отразился в его пьесе Wheels. Есть в альбоме и устойчивый аромат “латины», причем, как европейской (Santiago и Fala Baixiño навеяны воспоминаниями о путешествии по испанской Галисии), так и американской (афро-кубинские мотивы звучат в Merri Creek). Пожалуй, именно Merri Creek и еще композиция April наиболее наглядны для оценки мастерства Винкельмана-пианиста. Запомнился и классный дуэт фортепьяно и контрабаса в Fala Baixiño. В целом – весьма креативная музыка хорошего джазового уровня. Рекомендую!

© & (p) 2019 OA2 Records

10 tks / 58 mins

(Ben Winkelman – p; Matt Penman – b; Obed Calvaire – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, Новая Зеландия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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