Brent Birckhead - Birckhead

«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» - писал классик русской поэзии. И это хрестоматийное выражение вспоминаешь, знакомясь с дебютным альбомом американского джазового саксофониста Брента Биркхэда. Брент – молодой музыкант, представитель поколения, которое в грядущие десять-пятнадцать лет станет лицом мирового джаза. Он может стать одним из лидеров этой новой джазовой «волны». Или не стать. Это уже – как сложится творческая судьба. Но его дебютник, названный просто Birckhead, показывает, что потенциал этого музыканта действительно велик.
Биркхэд родился в Балтиморе, в настоящее время живет и работает в Нью-Йорке, а музыкальное образование получил в Университете Ховарда в Вашингтоне.. Бренту довелось выступать на престижных сценах и с очень известными мастерами разных направлений, среди которых Джордж Дьюк, Ларри Грэм, но прежде всего – известная исполнительница нео-соул Лорин Хилл. Ее концертный бэнд – это квартет Биркхэда в полном составе. Именно с этими музыкантами, басистом Ромэйром Мендесом, пианистом Марком Мидоусом и ударником Кэролом Дашиэллом III, Брент записывал свой первый альбом.
Вошло в него одиннадцать композиций, как темповых, так и балладного плана. Как мне показалось, Биркхэд больше тяготеет к первым. Он любит играть очень быстро, с резкой атакой, не теряя при этом ни качество звука, ни основную тематическую идею. Звучание саксофониста впечатляет: не зря его игру уже отмечал такой авторитетный источник, как DownBeat. Такие композиции, как The Witching Hour или навеянный творчеством Пауло Коэльо The Alchemist особенно ярко отражают особенности игры Биркхэда. Если же говорить о пьесах лиричных, то тут образцом может служить, конечно же, Song For Nicole, посвященная музыкантом своей жене. Но Брент не только талантливый саксофонист и композитор, но и бэнд-лидер. О том, что его квартет веьма сыгран и закален множеством концертных выступлений, уже говорилось выше. Как бэнд-лидер, Биркхэд «не жаден»: он дает достаточно звукового пространства каждому из партнеров, но длинных соло здесь нет, игра каждого из музыкантов работает прежде всего на общую идею той или иной композиции. Стилистически – это пост-боп с элементами ритм-энд-блюза и нео-соул: музыка вполне современная, хотя и лежащая в поле мэйнстрима. Именно здесь видит свое будущее Брент Биркхэд. И приближает его – одноименным альбомом. © & (p) 2019 Revive Music 11 tks / 57 mins (Brent Birckhead – sax; Romeir Mendez – b; Mark Meadows – p; Carol Dashiell III – dr; with Samir Murray – g; Corey Wallace – tb;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид АУСКЕРН