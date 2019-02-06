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Gregor Huebner - Los Sonadores El Violin Latino Vol. 3
06.02.2019
Новый пример того, как в джазе отражаются социальные и политические проблемы. Совсем недавно мы рассказывали об альбоме American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom биг-бэнда Джона Даверсы. То было яркое музыкальное выступление в поддержку «мечтателей» (dreamers) – большой группы молодых людей, привезенных детьми в США и ныне стоящих перед угрозой высылки из страны в рамках политики борьбы с нелегальной миграцией, проводимой администрацией президента Трампа. И вот – новый проект, посвященный той же тематике. В принципе, не удивляет, когда видишь, что продюсером в обоих случаях выступает один и тот же человек – Кабир Сегал. Но создатель этого проекта уже другой, это немецкий скрипач (а в принципе, но не в этом проекте, еще и пианист) Грегор Хюбнер.
С 1995 по 2012 год его основным проектом была группа Tango Five, принесшая Грегору международнуцю известность. Позже он создал группу Berta Epple, а с 2011 года начал выпускать альбомы с «говорящим» названием El Violin Latino. Входит в эту серию и его новейший альбом на Zoho Music El Violin Latino Vol. 3, но у него есть и другое название - Los Sonadores (те же «Мечтатели», но по-испански). Титульную композицию альбома Хюбнер написал совместно с основной вокалисткой проекта – певицей Юмарьей с острова Кюрасао. А вообще в работе над альбомом участвовала большая интернациональная группа музыкантов, в которой предсказуемо преобладали музыканты латиноамериканского происхождения, включая известного колумбийского арфиста Эдмара Кастанеду (в одном треке). Латинский флер альбома поддерживала солидная команда перкуссионистов, ну а тон здесь задает, конечно же, скрипка самого Хюбнера, точнее – скрипки, потому как он играет здесь и на акустических и на электрифицированных инструментах.
Открывает альбом известная композиция джазового классика: Equinox Колтрейна, поданный в латинской аранжировке. Немало в альбоме и авторских работ Хюбнера, включая еще одну очень эмоциональную пьесу Para un Mejor Mundo, где хорош дуэт скрипки и арфы Кастанеды, две «африканские» темы: South Sudan и Yoruban Fantasy, а также элегантный Cuban Blues. Правда, если говорить о личных предпочтениях, то моим фаворитом альбома стала композиция Гутьерреса Llanto de Luna. Если вам близки идеи защиты «мечтателей», то новая работа Хюбнера будет воспринята с энтузиазмом, а в ином случае вы можете просто насладиться красивым образчиком латинского джаза с солирующей скрипкой. © & (p) 2019 Zoho Music 11 tks / 62 mins (Gregor Huebner – el. vi, ac.vi, octave vi, voc; Yumarya – voice; Klaus Mueller – p; John Benitez – b; Louie Bauzo - congas, bongos, quinto, caja; Jerome Goldschmidt - congas, bata, cachimbo, voc; Ludwig Alfonso – dr; Edmar Castaneda – harp (tk 5); Karen Joseph – fl (tks 6, 7, 11); Ruben Rodriguez – b (tks 6,7, 11); Johnny Almendra - timbales (tks 6,7, 11); Mappy Torres - voice (tk 11);) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН
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