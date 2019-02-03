Альфонс М. Дауэр – Джаз: его происхождение и развитие

Исследовать джаз можно с разных точек зрения. У историка будет один взгляд, у социолога – другой, у представителя музыкальной индустрии – третий. Немецкий ученый Альфонс Михаэль Дауэр (1921-2010) любил джаз и был при этом музыковедом и этнографом. Одна из основных сфер научных интересов в этнографии – африканистика. Все это вместе дало тему одной из первых его работ: исследование африканских корней джаза и, шире, влияние этих корней на музыку обеих Америк. Книга «Джаз: его происхождение и развитие» (Der Jazz - seine Urspraenge und seine Entwicklung) впервые была издана в 1956 году в Айзенахе, тогда – в ГДР (что странно, так как последующие книги Дауэра выходили в ФРГ и в Австрии, в Граце, где он работал в конце жизни), потом неоднократно переиздавалась. Работа – пионерская, если не в мире, то уж в Европе – безусловно. Она оказала влияние на многих последующих исследователей джаза, в том числе и в СССР. Благодаря изданию в «стране народной демократии», ее можно было, пусть и с трудом, как раритет, найти на языке оригинала в магазинах «Дружба» в крупных культурных центрах – Москве, Ленинграде, столицах союзных республик. Очень высоко ценил эту книгу такой крупный отечественный специалист по джазу и пропагандист этой музыки, как Леонид Переверзев. Работа Дауэра, среди прочих, стала основой фундаментального исследования Валентины Конен «Рождение джаза». Но это – флагманы отечественного джазоведения. А как с рядовыми любителями джаза, людьми, которым глубоко интересно все, касающееся этой музыки? Как со студентами, будущими профессионалами, изучающими джаз?
Первый перевод этой книги сделал в 1961-62 годах в Воронеже Валентин Феклистов, ранний соратник знаменитого воронежского «гуру» самиздатовских переводов джазовой литературы Юрия Верменича. Как писал Верменич в своих воспоминаниях, В.Феклистову культуртрегерство было не слишком интересно, и переводил он больше для себя. Какое-то количество экземпляров этого перевода разошлось по джаз-клубам огромной страны, но достоянием «широкой джазовой общественности», так или иначе, «Джаз: его происхождение и развитие» не стал. И вот, пол-века спустя, уже не в СССР, а в России, уже в совсем другом общественно-политическом климате, со всеми его плюсами и минусами, в таком весьма заметном еще с советских времен джазовом центре, как Новосибирск, за доработку и редактирование перевода В.Феклистова взялся другой энтузиаст джаза, математик по образованию Евгений Черепанов. Под его редакцией книга Альфонса Дауэра «Джаз: его происхождение и развитие» была, как писал Е.Черепанов автору этих строк, издана «малым тиражом и мгновенно разошлась по музыкантам, специалистам и преподавателям». В надежде на более широкое информирование читающих по-русски любителей джаза об этом уникальном исследовании, в надежде, что оно все же сможет, несмотря на малый тираж издания, стать полезным для многих, и с искренним уважением к труду как В.Феклистова, так и Е.Черепанова, мы публикуем в разделе «Книги» краткий рассказ о работе Альфонса Дауэра «Джаз: его происхождение и развитие».
Свое исследование А.Дауэр разделил на шесть глав и снабдил семьюдесятью нотными примерами, на которые даны ссылки по тексту книги. Общеизвестно, что джаз – один из результатов взаимодействия западной (европейско- американской) и африканской музыкальных культур. Во «Введении в музыку Западной Африки» Дауэр сразу же разделяет воздействие в Америке европейской музыки на африканскую (результат – джаз) и воздействие в Америке африканской музыки на европейскую (результат – шоу менестрелей, регтайм, латиноамериканская музыка и … свинг). Джаз и свинг, по Дауэру, - разные вещи! Для кого-то такой вывод может оказаться шокирующим. Далее автор подробно исследует особенности музыкальной культуры Западной Африки, основного бассейна поставки рабов в Америку, главенствующую роль ритма в африканской музыке, ее полиметрию и полиритмию, а также практически полное отсутствие синкопирования, особые, отличные от европейских, принципы построения гармоний. Отдельно Дауэр говорит о тех элементах западноафриканской музыки, котрые впоследствии станут основополагающими для джаза.
Следующие две главы, на мой вкус, наиболее интересны. Автор разбирает здесь особенности афроамериканской музыки в Южной (с Вест-Индией) и Северной Америке. Анализ Дауэра следующий. Везут рабов куда? Во владения испанцев, португальцев, французов, англичан и голландцев. Везут каких рабов? Из народов ашанти, йоруба, дагомеи (по преимуществу). Романские владения стараются не брать более склонных к мятежам ашанти – тех везут больше на Север. Романско-католические рабовладельцы более склонны видеть в рабах людей, более толерантны. Да, внешнее обращение в христианство обязательно, но… без фанатизма. Англичане и голландцы – протестанты. Все более сурово: рабов последовательно и тщательно отсекают от их корней, баптистско-евангелические направления христианства преобладают, сами рабы – существа низшего сорта. Европейская музыка – не однородна. Музыкальная культура тех же испанцев и португальцев в своем развитии сама испытала существенные североафриканские (то есть арабские) влияния, протестантам ближе духовные песнопения. Результат: на Карибах, в Колумбии, в Бразилии, там, где черные рабы жили плотными группами, традиционные африканские боги принимают обличья христианских святых, пышно цветут синкретические культы. В музыке: work songs, спиричуэлс и блюз североамериканских рабов и их потомков имеют соответствующие (но совершенно иные по характеру – при сохранении полиритмии, полиметрия исчезает в Северной Америке, но все это сохраняется в Южной) аналоги в Южной Америке и на Карибах. Скажем, калипсо с Тринидада – это такой карибский блюз. А когда Дауэр писал свою книгу, еще мало кто знал о ска и рэгги с Ямайки! Для Дауэра - work songs и спиричуэлс – фольклор, а блюз и джаз – это уже художественные формы. Все выводы, и в этих, и в последующих главах – результат подробного, аргументированного, тщательного анализа.
Далее этому анализу подвергаются такие явления, как блюз, архаический и классический джаз Нового Орлеана и Чикаго, а также начало эры свинга, до которой доводит историю джаза Альфонс Дауэр. Зарождение архаичных форм блюза, еще восьмитактовых, Дауэр относит к периоду, далеко отстоящему от 1870 года, который к моменту написания книги брался многими исследователями за «точку отсчета». Он подробно разбирает как архаичный, так и классический период развития блюза, связанный с творчеством Ма Рейни и Бесси Смит, исследует влияние таких инструментов, как гитара и фортепьяно, разбирает особенности фортепьянных стилей barrel house и boogie woogie. При этом, его преимущественно сугубо научный, музыковедческий анализ вдруг прерывается поистине поэтическими строками, вроде этих: «Как и всякая настоящая негритянская музыка, блюз, собственно, не имеет ни начала, ни конца. И когда он звучит, то это лишь незначительная часть неистощимого изобилия музыки, которую постоянно необходимо чувствовать. Это наблюдение дает повод для сравнения блюза с нашей собственной средневековой музыкой, композиции которой отчасти также довольно небольшие и которые рассматриваются точно также частью бесконечного музыкального ряда.» Любопытно, что ни блюз сам по себе, ни знаменитые в джазе blue notes по Дауэру «…не являются никакими печально звучащими выразительными средствами, создающими такое настроение, а лишь признаком сильного эмфазиса, которым охвачен негр, если он находится в состоянии сильного возбуждения. Точно так же их следует понимать и в афроамериканской балладе и блюзе.» И еще одна любопытная деталь: нигде Дауэр не вводит антитезу «спиричуэлс – блюз», как противопоставление высокой духовной и низкой музыки, что на самом деле и до недавних пор имело место в черных общинах США. Зато он вводит понятие «декадентский блюз», понимая под ним блюз, подвергшийся «прогрессирующему влиянию западной музыки на афроамериканские музыкальные формы». Увы, по Дауэру, все развитие блюза после 20-х годов является именно декадентским.
Да, Альфонс Дауэр, в определенной степени – пурист, но, пожалуй, не такой радикальный, как известный историк джаза Юг Панасье, чье имя он упоминает в своей работе. У него можно встретить, к примеру, такое безаппеляционное высказывание: «Давно известно, что различные «джазовые скрипачи» в наши дни (речь идет о 50-х годах – прим. ред.) таковыми не являются, так как в своей игре едва ли выходят за рамки искусства кабаре. Этому есть простое объяснение – скрипка это не «hot»-инструмент». Но в целом, проводя, скажем, четкую грань между классическим джазом (т.е. джазом Нового Орлеана и Чикаго) и свингом, он не отлучает последний от джазовой истории, которую видит сквозь призму вышеупомянутых взаимных воздействий друг на друга европейской и африканской музыки. Родиной джаза Дауэр однозначно считает Новый Орлеан. Именно здесь, на территории, ранее принадлежавшей Испании и Франции, в городе со значительной креольской прослойкой, влияние «белой» инструментальной музыки на африканское музицирование породило джаз. Дауэр подробно разбирает роль различных инструментов в первых джазовых ансамблях – корнета (трубы), кларнета, тромбона, постепенное вытеснение тубы контрабасом, банджо и гитары (чисто латинское влияние). Пишет он и о первых белых street band (1892) и первых ragtime band (1895) в Новом Орлеане, о возникновении стиля диксиленд в 1917 году с появлением одноименного белого ансамбля, о постепенном вытеснении кларнетов саксофонами. Серьезному и глубокому разбору подвергается творчество ряда известных белых коллективов и музыкантов, прежде всего Бикса Бейдербека. Все они, по Дауэру, - символ перехода от классического джаза к свингу, который он оставляет за рамками своей работы.
Со времен написания «Джаз: его происхождение и развитие» прошло много лет. Какие-то взгляды автора сегодня кажутся не очевидными. Но блистательный анализ корней джаза, в высшей степени компетентная музыковедческая история его появления и развития не теряют актуальности и сегодня. Думаю, очень повезет тем, кому удастся добраться до этого изданного семь лет назад в Новосибирске томика. За скромной обложкой здесь масса полезной и интереснейшей информации. Возможно, данный текст помог вам в этом убедиться.
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