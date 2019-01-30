Jacopo Delfini - Sleeping Beauty

«Спящая красота» - так переводится название альбома итальянского гитариста Якопо Дельфини с пейзажиком на обложке. Не могу уверенно говорить о том, что имел ввиду сам Якопо, но, прослушав его альбом, предположу, что дело тут не в обложечном пейзаже. «Спящая красота» - это музыка, это старый добрый свинговый джаз, который многим кажется архаичным и несовременным. Но и поклонников у него тоже хватает – и среди музыкантов, и среди фэнов, и на родине джаза, и в Европе и на других континентах. И итальянский гитарист Якопо Дельфини (р.1980), уроженец Кремоны, города великих скрипичных мастеров, делает все, чтобы таких поклонников стало больше: он «будит» эту «спящую красоту» и щедро делится ее со своими слушателями.
Основной формат ансамбля, который возглавляет Якопо в этом проекте, - это акустическое трио. В нем участвуют два гитариста, сам Дельфини и Микеле Фриголи, а также басист Клаудио Октавиано, нашим читателям знакомый по своему альбому 2015 года Aurora. Кроме того, в ряде треков к трио присоединяются гости. Примером тут может служить уже стартовая композиция Too many cats around, где в этом качестве выступает скрипач Андреа Алоизи. И «свои карты» в плане стилистики Дельфини и его коллеги раскрывают сразу: бодрая свинговая тема, где звучат гитары и скрипки, сразу заставляет вспомнить классический для джаза квартет французский The Hot Club de France с великим гитаристом Джанго Рейнхардтом и выдающимся скрипачом Стефано Грапелли. Кстати, сам Якопо, помимо многих других проектов (в первую очередь тут надо вспомнить бэнд Sugarpie and the Candymen), играл и в составе вполне современного, основанного в 2005 году аналогичного ансамбля Hot Club Roma, играющего цыганский джаз в традициях Джанго. В собственной музыке (а альбом за одним исключением состоит только из сочиненных Якопо композиций) Дельфини тоже верен этим традициям: практически все композиции – это классический свинг и цыганский джаз. Финальным же треком альбома Дельфин поставил единственный кавер – одну из самых знаменитых пьес Джанго Nuages.
Что сказать про альбом? Позитивно, весело, талантливо. Хороши и гитаристы, в первую очередь, сам Якопо, хорош Октавиано, роль контрабаса которого в отсутствие ударных была особенно ответственной. Хорош и еще один гость, отличный кларнетист Мауро Негри, внесший дополнительные краски в пьесы Spring lunch и I'll never smile without her. Программа получилась достаточно разнообразной. Вполне уместен оказался в ней свинговый блюз Misty blues, в композиции Smokin' river мне послышались отдаленные отзвуки кантри, понравились басовые интро Октавиано в Snowy groove и в том же Misty blues, а в композиции Id Дельфини еще и запел. В принципе, он – поющий гитарист, но в этом альбоме Id оказалась единственной вокальной композицией, и хотя Якопо пел на английском, чувствовалось, что поет исполнитель латинского происхождения, что отнюдь не снизило достоинства этого трека.
Для Якопо Дельфини, музыканта зрелого и опытного, Sleeping Beauty стал первым альбомом в качестве лидера. Что ж, дебют позволяет вполне оптимистично глядеть на перспективы пополнения собственной дискографии. © & (p) 2019 Jacopo Delfini Music 12 tks / 37 mins (Jacopo Delfini - g, voice ; Michele Frigoli – g; Claudio Ottaviano – b; Andrea Aloisi – vi (tk 1); Mauro Negri - cl (tks 4,8); Alex Carreri – b (tk 12);) Линк предоставил Claudio Ottaviano Леонид АУСКЕРН