Jon Heilbron - Pieces for Chord Organs

Любопытное совпадение: альбом австралийского музыканта Джона Хейльброна Pieces for Chord Organs – всего лишь второй в истории лейбла Intonema Records альбом органных сольных импровизаций. А первое знакомство нашего сайта с релизами этого лейбла из Санкт-Петербурга, руководимого известным авангардным музыкантом Ильей Белоруковым, произошло в 2016 году и началось именно с того, первого альбома органных импровизаций: работы литовского музыканта Артураса Бумштейнаса Organ Safari Lituanica. Они очень разные, эти два органных альбома в каталоге Intonema: в основе импровизаций Бумштейнаса лежали записи звучания органов из костелов разных городов Литвы, а Хейльброн работает в режиме реального времени, импровизируя на портативных органах итальянской фирмы Bontempi.
Впрочем, сначала немного о самом Джоне Хейльброне. По своей основной музыкальной специальности он басист, играет как современную академическую музыку, так и экспериментальный авангард. В последнем качестве Джон играет, как на контрабасе, так и на органах Bontempi. Хейльброн выступал в разных странах мира на четырех континентах. Среди его импровизационных проектов - Arches, DRUM, doubleFRAU и Quiver New Music Ensemble. В Мельбурне он организовал из самых креативных местных импровизаторов ансамбль Phonetic Orchestra. Летом 2018 года Хейльброн провел три недели в Санкт-Петербурге, где и был записан альбом Pieces for Chord Organs.
В альбоме объемом чуть более получаса звучания – две композиции, обозначенные просто номерами. Впечатление от них весьма своеобразно. Это весьма непривычная музыка. По-видимому, бОльшая часть первой композиции ушла у меня на привыкание, на то, чтобы «распробовать» музыку Джона, а вот получать от нее удовольствие у меня лучше получалось во втором треке. Орган, пусть даже портативный, дает густой объемный звук. В музыке Хейльброна звучания органов накладываются друг на друга, к этому добавляются особенности акустики конкретной студии, и Джон медленно и дотошно исследует параметры возникающего звучания. «Трехмерная» импровизация с плавным изменением высоты звука, его окраски и темпа создает четвертую, эмоциональную составляющую, на мой вкус, несколько минорного характера. Не могу сказать, что музыка Хейльброна оказывает некое медитационное воздействие, но полная тишина, возникающая после того, как затухает след последней взятой музыкантом ноты, в первые пару секунд даже шокирует: настолько всеобъемлющим оказывается погружение в создаваемый Джоном мир звуков.
И еще один заинтриговавший меня момент. Ничего специфично-этнического в музыке австралийского музыканта я не услышал. Но вот обложка альбома запечатлела фрагмент некоего народного костюма с характерным поясом и орнаментом. Этнограф из меня слабый, но мне почудилось тут нечто прибалтийское или западно-славянское. Так ли это и почему это изображение попало на обложку альбома Хейльброна – мне расшифровать не удалось. Что же до «расшифровки» музыки – тут каждый слушатель должен найти свой собственный ключ. © & (p) 2019 Intonema Records 2 tks / 34 mins (Jon Heilbron – Bontempi chord organs;) Линк предоставил Илья Белоруков, Intonema Records Леонид АУСКЕРН