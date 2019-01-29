Jon Heilbron - Pieces for Chord Organs

Жил и работал в Тампе, штат Флорида джазовый барабабанщик Дэйв Рудольф. Вообще-то он родом с Севера, из Питтсбурга. Там впервые в одиннадцатилетнем возрасте Дэйв сел за ударную установку, играя, естественно, рок. Но уже в 17 лет, услышав ...