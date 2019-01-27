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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Jeff Morris - With Strings. Live Sampling In Counterpoint

стиль:
27.01.2019

Jeff Morris - With Strings. Live Sampling In Counterpoint
Совсем недавно, в декабре прошлого года, мы представляли первый альбом американского экспериментатора в сфере электронной музыки Джеффа Морриса Interfaces. Jazz Meets Electronics. И вот, лейбл из Нью-Хемпшира PARMA Recordings анонсирует релиз второго альбома этого же музыканта под названием With Strings и подзаголовком Live Sampling IN Counterpoint. Альбом – новый, но записи для него были сделаны еще до сентября 2017 года, когда Моррис работал над музыкой, превратившейся впоследствии в Interfaces, причем некоторые – достаточно задолго. With Strings восходит к первым экспериментам Морриса с живой электроникой, причем, как справедливо указывает название проекта, он работал тогда со струнными.

Девять треков альбома – это два тематических блока, с разными партнерами и записанные в разное время. Более старый, под названием «Три импровизации со скрипкой» (треки с седьмого по девятый) создавался в 2005 – 2006 годах с участием канадского скрипача Эрика Кей-Эм Кларка, а треки с первого по шестой, записанные в апреле 2016 года с участием немецкого виолончелиста Ульриха Майса, составляют сюиту B4ch1007 ("Bach Loot"). И по содержанию эти блоки тоже существенно отличаются.

Тут самое время сказать несколько слов о партнерах Морриса (желающих больше узнать о нем самом отсылаю к рецензии на сайте к альбому Interfaces) и о самих этих работах. Майс – из Ростока, очень опытный музыкант в сфере камерной и инструментальной музыки, диапазон партнеров – от Лу Рида до Эла Ди Меолы и далее до Metallica, известен своей интерпретацией Metal Machine Music Лу Рида в проекте CelloMachine. Живущий в Лос-Анджелесе канадец Кларк – участник многих авангардных проектов, работавший, например, с такими людьми, как Мортон Субботник или Хан Беннинк.

Сам Моррис оценивает совместную работу с Кларком, как наиболее значительный из своих ранних импровизационных проектов. Это три достаточно протяженные по времени (от восьми до десяти минут) пьесы, где скрипка взаимодействует с живой электроникой, составляя, как говорит Моррис, своего рода триптих, где диапазон такого взаимодействия варьируется от диалога скрипки с тенью своего же звучания (Echo) и до расщепления звучания скрипки на микроэлементы (пьеса так и называется Micro). Десятилетие спустя живая электроника встретилась с электровиолончелью Майса. Тут основой для работы стала Сюита для виолончели №1 соль мажор Баха. Джефф Моррис перевел звучание классической сюиты в графическое видео-изображение, на основе которого и возникало новое звучание, качественно иное, деформированное, но сохранившее определенные, характерные для Иоганна Себастьяна, приемы, вроде контрапункта. В названии этой состоящей из шести эпизодов работы B4ch1007 ("Bach Loot") сохранился номер сюиты в каталоге произведений Баха. Каждая из частей по объему заметно меньше, а их названия представляют собой определенный набор букв и цифр, вроде пришедшегося мне особенно по вкусу четвертого эпизода b4d_4r3n45.

Этот альбом желательно слушать раньше, чем Interfaces. Именно в этом случае вам будет более внятен генезис творческих идей Джеффа Морриса во времени, а значит, легче понять творчество этого не простого для восприятия мастера. Остается добавить, что связь обоих альбомов подчеркнута и визуальным их оформлением, выполненным в обоих случаях Эйприл Занне Джонсон.

© & (p) 2019 PARMA Recordings

9 tks / 51 mins

(Jeff Morris - live electronics; Ulrich Maiß – el. cello; Eric KM Clark – vi;)

Линк предоставил Chris Cyrus, PARMA Recordings

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Канада, США
музыкальный стиль
авангард

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