Minua - Still Light

С исландским гитаристом Кристином Смари Кристинсоном наши читатели впервые познакомились два года назад, когда мы представляли новый альбом группы из Базеля Monoglot, в которой он играет. Но участвует Кристин и в других проектах. В том же швейцарском городе, в местной музыкальной академии, Кристинсон в 2014 году познакомился с двумя немецкими музыкантами из Фрайбурга – Лукой Аароном и Фабианом Вильманом. Знакомство привело к созданию ансамбля Minua, который в этом году уже будет отмечать мини-юбилей: пять лет совместного творчества. И творчество это совсем иного свойства, чем в Monoglot, о чем свидетельствует представляемый сегодня, второй по счету для этого коллектива, альбом Still Light.
Первый альбом, In Passing, был выпущен вскоре после образования коллектива, в 2015 году. В промежутке между двумя релизами Minua много гастролировала в разных странах, побывала и на родине Кристинсона, в Исландии, выступала в Китае. Still Light записывался в Берлине, где сейчас живут Лука и Кристин и издается (дата релиза – 1 февраля) известным берлинским лейблом Traumton Records. Состав трио весьма необычен: два гитариста и духовик. При этом Фабиан в общем-то саксофонист, и овладел искусством игры на бас-кларнете, потому что музыканты решили, что звучание именно этого инструмента больше подходит для музыки трио. Пишут музыку участники Minua сами: в Still Light шесть пьес сочинил Кристинсон (он, кстати, и в Monoglot – основной автор), три принадлежат перу Аарона, и одну композицию написал Вильман. Но авторство того или иного музыканта, слушая альбом, распознать трудно: пьесы, принесенные тем или иным автором, подвергаются дальнейшему «мозговому штурму» всем коллективом, и в итоге доводятся до характерной и, я бы сказал, фирменной для Minua стилистики.
В чем она состоит? Пресс-релизы предлагают такие определения, как «минимализм», «эмбиент», говорят, и совершенно справедливо, об академическом бэкграунде музыкантов, сказывающемся на их творчестве, говорят о влиянии скандинавского фольклора и «северной» эстетике Minua, имея ввиду прежде всего вклад исландца Кристинсона. Мне хотелось бы отметить еще одну деталь: при всей внешней холодноватости, музыка Minua очень эмоциональна и … импрессионистична. Первый, о ком я подумал, слушая такие пьесы, как And After , Parallel Overpass или October II, был Дебюсси. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, услышь сегодня зтот французский классик музыку трио, он счел бы Minua своими единомышленниками. Акварельная нежность сквозит и в таких минималистичных пьесах, как Waterlines или Jumps, а поездка в Китай и знакомство с традициями Поднебесной добавили буддистской созерцательности в меланхоличный строй композиции Heluxia. Альбом Still Light - серьезная и глубокая музыка, явно не для прослушивания за рулем. И если вы дадите себе труд внимательного знакомства с нею, то наверняка оцените мастерство и оригинальность творческого взгляда музыкантов Minua. © & (p) 2019 Traumton Records 10 tks / 41 mins (Luca Aaron, Kristinn Kristinsson – g; Fabian Willmann – bass cl;) Линк предоставил Kristinn Smári Kristinsson Леонид АУСКЕРН