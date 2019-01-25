Minua - Still Light

Несколько лет назад, а точнее – в 2015 году, я с удовольствием рецензировал на нашем сайте очень хороший альбом-трибьют Чету Бейкеру It’s Always You вокалистки из Коннектикута Джюн Бизанц. Уже тогда внимание привлекла и работа ...