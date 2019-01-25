Minua - Still Light

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Мадагаскар, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Minua - Still Light

стиль:
25.01.2019

Minua - Still Light
С исландским гитаристом Кристином Смари Кристинсоном наши читатели впервые познакомились два года назад, когда мы представляли новый альбом группы из Базеля Monoglot, в которой он играет. Но участвует Кристин и в других проектах. В том же швейцарском городе, в местной музыкальной академии, Кристинсон в 2014 году познакомился с двумя немецкими музыкантами из Фрайбурга – Лукой Аароном и Фабианом Вильманом. Знакомство привело к созданию ансамбля Minua, который в этом году уже будет отмечать мини-юбилей: пять лет совместного творчества. И творчество это совсем иного свойства, чем в Monoglot, о чем свидетельствует представляемый сегодня, второй по счету для этого коллектива, альбом Still Light.

Первый альбом, In Passing, был выпущен вскоре после образования коллектива, в 2015 году. В промежутке между двумя релизами Minua много гастролировала в разных странах, побывала и на родине Кристинсона, в Исландии, выступала в Китае. Still Light записывался в Берлине, где сейчас живут Лука и Кристин и издается (дата релиза – 1 февраля) известным берлинским лейблом Traumton Records. Состав трио весьма необычен: два гитариста и духовик. При этом Фабиан в общем-то саксофонист, и овладел искусством игры на бас-кларнете, потому что музыканты решили, что звучание именно этого инструмента больше подходит для музыки трио. Пишут музыку участники Minua сами: в Still Light шесть пьес сочинил Кристинсон (он, кстати, и в Monoglot – основной автор), три принадлежат перу Аарона, и одну композицию написал Вильман. Но авторство того или иного музыканта, слушая альбом, распознать трудно: пьесы, принесенные тем или иным автором, подвергаются дальнейшему «мозговому штурму» всем коллективом, и в итоге доводятся до характерной и, я бы сказал, фирменной для Minua стилистики.

В чем она состоит? Пресс-релизы предлагают такие определения, как «минимализм», «эмбиент», говорят, и совершенно справедливо, об академическом бэкграунде музыкантов, сказывающемся на их творчестве, говорят о влиянии скандинавского фольклора и «северной» эстетике Minua, имея ввиду прежде всего вклад исландца Кристинсона. Мне хотелось бы отметить еще одну деталь: при всей внешней холодноватости, музыка Minua очень эмоциональна и … импрессионистична. Первый, о ком я подумал, слушая такие пьесы, как And After , Parallel Overpass или October II, был Дебюсси. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, услышь сегодня зтот французский классик музыку трио, он счел бы Minua своими единомышленниками. Акварельная нежность сквозит и в таких минималистичных пьесах, как Waterlines или Jumps, а поездка в Китай и знакомство с традициями Поднебесной добавили буддистской созерцательности в меланхоличный строй композиции Heluxia. Альбом Still Light - серьезная и глубокая музыка, явно не для прослушивания за рулем. И если вы дадите себе труд внимательного знакомства с нею, то наверняка оцените мастерство и оригинальность творческого взгляда музыкантов Minua.

© & (p) 2019 Traumton Records

10 tks / 41 mins

(Luca Aaron, Kristinn Kristinsson – g; Fabian Willmann – bass cl;)

Линк предоставил Kristinn Smári Kristinsson

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Исландия
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, эмбиент

Еще из раздела издано в 2019 г.

Alex Nakhimovsky / June Bisantz - Love’s Tango

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: Латинский джаз, смус джаз
  • страна: Россия, США
Несколько лет назад, а точнее – в 2015 году, я с удовольствием рецензировал на нашем сайте очень хороший альбом-трибьют Чету Бейкеру It’s Always You вокалистки из Коннектикута Джюн Бизанц. Уже тогда внимание привлекла и работа ...
подробнее
25.01.2019

Betty Bryant - Project 88

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США, Бразилия
Бетти Брайант или «Кул Мисс Би» (Cool Miss B), как ее называют фэны и друзья-музыканты, перешагнула восьмидесятивосьмилетний рубеж в прошлом году. Она – джазовая певица, композитор и пианистка. А сколько клавиш у ...
подробнее
25.01.2019

Dave Rudolph Quintet - Resonance

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: Испания, США
Жил и работал в Тампе, штат Флорида джазовый барабабанщик Дэйв Рудольф. Вообще-то он родом с Севера, из Питтсбурга. Там впервые в одиннадцатилетнем возрасте Дэйв сел за ударную установку, играя, естественно, рок. Но уже в 17 лет, услышав ...
подробнее
25.01.2019
© 2019
Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com