Gary Dean Smith - Awakening

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Мадагаскар, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Gary Dean Smith - Awakening

стиль:
21.01.2019

Gary Dean Smith - Awakening
Гитарист из Лос-Анджелеса Гэри Дин Смит - опытный музыкант, за долгую музыкальную карьеру игравший самую разную музыку, но свой новый ЕР Awakening он сделал в стилистике, близкой к музыке фьюжн. Сделал не один: ансамбль Смита называется Xpansion Of A Sum, и здесь его гитару поддерживают духовые, ритм-группа и вокалистка из группы The Symbols Мер Сэл. Продюсером же проекта выступил музыкант с весьма громким именем: басист и один из основателей Yellowjackets Джимми Хаслип. Он, помимо прочего, и играет в одной из композиций альбома, Lucky, вместе с другим очень популярным музыкантом, клавишником Джеффом Лорбером, а также ударником Гэри Новаком. Лорбер, в свою очередь, вместе со Смитом стал соавтором этой композиции. Вообще же, основные авторы ансамбля – это сам Гэри Дин Смит и клавишник (а также трубач по совместительству) Дональд Янг. К созданию же титульной песни альбома, Awakening, приложили руку почти все участники Xpansion Of A Sum.

Не могу сказать, что эта композиция мне понравилась более других. Это, разумеется, субъективность, но в вокале Мер в этой композиции, на мой взгляд, слишком много кантилены, слишком «сладковато» звучит этот трек. Повторюсь – это субъективное мнение. А вот та же Lucky, где также поет Мер Сэл, и поет существенно острее, понравилась заметно больше. И вообще, создалось впечатление, что грув в этом альбоме нарастает от трека к треку. В Hummingbird отменно звучат клавишные Янга, сам Гэри Дин Смит очень убедительно раскрыл свои гитарные таланты в Lenny’s Lament и, особенно, в This Yearning, которую я назвал бы лучшей композицией альбома. А в целом, Awakening оставляет очень приятное впечатление своей позитивной энергетикой и, разумеется, уровнем исполнения – словно чашечка бодрящего кофе, с которого так хорошо начинать утро. Поэкспериментируйте с этой музыкой по дороге на работу – мне кажется, эта музыка способна придать вам нужный для трудного дня тонус.

© & (p) 2019 Malibu Films Recordz

5 tks / 22 mins

(Mer Sal – voc; Spencer Pyne - b, tb; Phil Reyes - sax, fl; Gary Dean Smith – g; Donald Young - keyb, tp; Steve Fitzgerald – dr; Jimmy Branly – perc; Jeff Lorber – keyb (tk 3); Jimmy Haslip – b (tk 3); Gary Novak – dr (tk 3);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
фьюжн

Еще из раздела издано в 2019 г.

Dave Rudolph Quintet - Resonance

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: Испания, США
Жил и работал в Тампе, штат Флорида джазовый барабабанщик Дэйв Рудольф. Вообще-то он родом с Севера, из Питтсбурга. Там впервые в одиннадцатилетнем возрасте Дэйв сел за ударную установку, играя, естественно, рок. Но уже в 17 лет, услышав ...
подробнее
21.01.2019

Dewa Budjana - Mahandini

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: прог-рок, фьюжн
  • страна: Германия, Индия, Индонезия, США
Индонезийский гитарист с острова Бали Дева Буджана уже давно потерял чисто экзотический флер, окутывавший его имя, и сегодня привычно воспринимается, как один из ведущих современных мастеров фьюжн и прог-рока. Леонардо Павкович, шеф лейбла ...
подробнее
21.01.2019

Greg Murphy Trio - Bright Idea

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США
Январский 2019 года релиз Bright Idea станет в дискографии Грега Мерфи пятым и вторым под логотипом Whaling City Sound. Предыдущий альбом пианиста Summer Breeze (2016), выпущенный на этом лейбле, рецензировался на наших страницах, и о ...
подробнее
21.01.2019
© 2019
Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com