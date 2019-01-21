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Gary Dean Smith - Awakening
21.01.2019
Гитарист из Лос-Анджелеса Гэри Дин Смит - опытный музыкант, за долгую музыкальную карьеру игравший самую разную музыку, но свой новый ЕР Awakening он сделал в стилистике, близкой к музыке фьюжн. Сделал не один: ансамбль Смита называется Xpansion Of A Sum, и здесь его гитару поддерживают духовые, ритм-группа и вокалистка из группы The Symbols Мер Сэл. Продюсером же проекта выступил музыкант с весьма громким именем: басист и один из основателей Yellowjackets Джимми Хаслип. Он, помимо прочего, и играет в одной из композиций альбома, Lucky, вместе с другим очень популярным музыкантом, клавишником Джеффом Лорбером, а также ударником Гэри Новаком. Лорбер, в свою очередь, вместе со Смитом стал соавтором этой композиции. Вообще же, основные авторы ансамбля – это сам Гэри Дин Смит и клавишник (а также трубач по совместительству) Дональд Янг. К созданию же титульной песни альбома, Awakening, приложили руку почти все участники Xpansion Of A Sum.
Не могу сказать, что эта композиция мне понравилась более других. Это, разумеется, субъективность, но в вокале Мер в этой композиции, на мой взгляд, слишком много кантилены, слишком «сладковато» звучит этот трек. Повторюсь – это субъективное мнение. А вот та же Lucky, где также поет Мер Сэл, и поет существенно острее, понравилась заметно больше. И вообще, создалось впечатление, что грув в этом альбоме нарастает от трека к треку. В Hummingbird отменно звучат клавишные Янга, сам Гэри Дин Смит очень убедительно раскрыл свои гитарные таланты в Lenny’s Lament и, особенно, в This Yearning, которую я назвал бы лучшей композицией альбома. А в целом, Awakening оставляет очень приятное впечатление своей позитивной энергетикой и, разумеется, уровнем исполнения – словно чашечка бодрящего кофе, с которого так хорошо начинать утро. Поэкспериментируйте с этой музыкой по дороге на работу – мне кажется, эта музыка способна придать вам нужный для трудного дня тонус. © & (p) 2019 Malibu Films Recordz 5 tks / 22 mins (Mer Sal – voc; Spencer Pyne - b, tb; Phil Reyes - sax, fl; Gary Dean Smith – g; Donald Young - keyb, tp; Steve Fitzgerald – dr; Jimmy Branly – perc; Jeff Lorber – keyb (tk 3); Jimmy Haslip – b (tk 3); Gary Novak – dr (tk 3);) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид АУСКЕРН
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