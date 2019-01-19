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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Злурад - Во благо злу

стиль:
19.01.2019

Злурад - Во благо злу
Взаимоотношения и контакты между музыкантами в московском андеграунде чем-то напоминают связи правящих европейских династий, где все приходятся друг другу родственниками по каким-то четвертым-пятым-боковым линиям. Окунувшись в Сеть в поисках информации о группе «Злурад», я постоянно наталкивался на уже знакомые (иногда «понаслышке» в прямом смысле слова: рецензировал на нашем сайте) названия: «Детиети», «Бром», «ТОПОТ Аркестра» и так далее. Вкратце история «Злурад» выглядит так: В 2015 году группа «Рудольф» (Роман Карандаев (ранее «Детиети»), Дмитрий Кузовлев («ТОПОТ Аркестра» и др.), Иван Хворостухин (Stone Cold Boys, «Детиети» и др.) создала новый совместный проект «Злурад» с барабанщиком Андреем Кимом (SpraySisters, «Бром», «ТОПОТ Аркестра» и др.). Творческий путь вокалистки Виолетты Постновой так и остался для меня во мраке, но она в какой-то период дополнила состав коллектива, превратившегося в квинтет.

Итак, «Злурад»… Названьице подобрано со вкусом. Говоря языком зороастризма-маздаизма, ребята, так сказать, провозглашают, что они на стороне Аримана. Что ж, не ново под Луной: вспомните хотя бы классических британских рокеров Black Sabbath. Ну, а московская группа, выбирая имя, предпочла этакий славянско-фольклорно-мифологический стиль (не зря Виолетта на фотографиях группы мне постоянно попадалась с метлой), а своему новому альбому в качестве названия нашла остроумный оксюморон: «Во благо злу».

Что ж, свой каталог 2019-года БниЛ Рекордс открыл … очень шумно. Я убедился в этом уже по стартовой полуминутной «Карусели» и до конца альбома «Злурад» не давал повода это мнение изменить. Нойз, панк, метал, хардкор и … импровизация, которая, как змея проникает в любую щель. Композиции упомянутых выше британских классиков выглядят на этом фоне просто саундтреками для «Спокойной ночи, малыши». Хотя, если представить, что Осборн и компания начинали бы этак на четверть века позже, уже опираясь на панковые и более поздние «фишки» - да, могло бы получиться нечто похожее.

Вокалом, то, что творят в три голоса музыканты «Злурад» назвать сложно: тут диапазон от шепота до крика с подавляющим преобладанием последнего. Все это – на фоне бешеного ритма (респект Андрею) и вообще очень скоростной игры. Этакое радение во славу (см.выше). При этом программа альбома выстроена очень любопытно. Короткие, до двух минут, экспрессивные треки чередуются с большими развернутыми полотнами, не менее экспрессивными, но дающими возможность ошеломленному слушателю несколько…перевести дух, что ли, попытаться понять и принять «правила игры» и даже получить от этого удовольствие. Много надежд возлагал в этом плане на самую длинную композицию «Шизоид», в силу возраста сразу вспомнив 21st Century Schizoid Man с дебютника King Crimson полувековой давности, но для меня в этом плане наиболее приятным оказался все же «Король Людоед» (тоже милое названьице).

Конечно, слушал я «Во благо злу» неправильно: дома, в кресле… Такую музыку с ее мощной энергетикой надо слушать вживую, что наверняка дает во много раз более сильный эффект. Но и услышанное заставляет признать, что в своем «стилистическом поле» группа выглядит впечатляюще и, наверняка, «Во благо злу» ее позиции укрепит.

2019 БниЛ Рекордс

8 tks / 31 mins

(Карандаш (Роман Карандаев) – труба, вокал; Ваниш (Иван Хворостухин) – вокал, горн, перкуссия); Виолетта (Виолетта Постнова) – вокал; Димон (Дмитрий Кузовлев) – бас; Андрей (Андрей Ким) – барабаны;)

Линк предоставил Антон Китаев

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард

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