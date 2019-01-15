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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Stephan Thelen - Fractal Guitar

стиль:
15.01.2019

Stephan Thelen - Fractal Guitar
Думаю, этот альбом вызовет у поклонников звучания электрогитар с разнообразными эффектами чувства сродни тем, что испытывает малыш, допущенный с неограниченным кредитом к магазинным стеллажам с конфетами: «Как?! Можно все?! И это?! И это?! И это?!» Да, любитель такой музыки, независимо от возрастных рамок, рискует тут тоже задохнуться от восторга. Основания для этого первый релиз MoonJune Records этого года и дебютный альбом Штефана Тилена Fractal Guitar дает достаточно веские.

Швейцарский гитарист известен нашим читателям по альбомам квартета из Цюриха Sonar, записанным при участии американского виртуоза электрогитары и живого сэмплирования звука Дэвида Торна, - Vorteх (2018, RareNoise Records) и Live At Moods (2018, 7d Media), о которых можно прочесть на сайте. В Sonar гитаристы играют исключительно на тритоновых гитарах. Однако, как пишет в liner notes своего дебютника Тилен, его ограничивает в рамках Sonar табу на любые эффекты, за исключением реверберации звука. И в сольном проекте Штефан эти «оковы» с себя сбросил. Тритоновую гитару он и сейчас не забыл, но назвал альбом и широко использовал (особенно в титульной композиции) разработанный им еще до Sonar прием игры с мощным feedback’ом в нестандартных размерах типа 3/8, 5/8 и 7/8. Его-то Штефан и назвал Fractal Guitar. И еще одну мечту реализовал он в сольном проекте: собрал здесь настоящий саммит креативных гитаристов высочайшего класса. Первым тут надо назвать известного немецкого гитариста и изобретателя инструментов Маркуса Ройтера, который рядом с Тиленом во всех треках альбома. В двух, но зато самых объемных треках играет в своей излюбленной технике Дэвид Торн, а кроме того, в записи альбома участвовали гитаристы Генри Кайзер, Джон Дюрант, Билл Уокер и Барри Кливленд – тут что ни имя, то величина! Подстать этому составу и ритм-группа с участием коллеги Штефана по Sonar Мануэля Паскинелли.

В альбом продолжительностью более часа звучания поместилось только пять композиций. Две из них Тилен написал сам (Road Movie и Fractal Guitar), почти девятнадцатиминутную стартовую Briefing For A Descent Into Hell, названную по книге Дорис Лессинг, сочинил вместе с Торном, Radiant Day – вместе с Ройтером, а финальную, под восемнадцать минут, Urban Nightscape все три гранда этого проекта написали вместе. О стилистике альбома в ходе прослушивания думать просто некогда: так захватывает необычность и красочность создаваемых музыкантами звуковых картин. Уже потом, задним числом, осознаешь, что вписать такую музыку можно в пространство между прог-роком и эмбиентом. Но, как вы понимаете, не «ярлычки» тут главное…

© & (p) 2019 MoonJune Records

5 tks / 68 mins

(Stephan Thelen - fractal, tritone, blue sky g, granular loops, organ, samples; with Markus Reuter - U8 touch g, soundscapes; Matt Tate - U8 touch g (bass); Manuel Pasquinelli (tks1, 2, 4), Benno Kaiser (tks 3,5) – dr; David Torn – el. g, live looping (tks 1, 5); Jon Durant - cloud g (tk 1); Bill Walker – el.g, live looping (tk 2); Henry Kaiser –el. g (tk 2); Barry Cleveland - g atmospheres (tks 3, 4), bowhammer (tk 4); Andi Pupato – perc (tk 3);)

Линк предоставлен MoonJune Records

Л

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США, Швейцария
музыкальный стиль
прог-рок, эмбиент

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