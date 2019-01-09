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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Jamie Saft / Steve Swallow / Bobby Previte - You Don’t Know the Life

стиль:
09.01.2019

Jamie Saft / Steve Swallow / Bobby Previte - You Don’t Know the Life
Несколько лет назад клавишник Джейми Сафт, басист Стив Суоллоу и ударник Бобби Превит, три опытных джазовых виртуоза, чьи имена можно почти гарантированно обнаружить в любой джазовой энциклопедии, впервые записали совместный альбом в формате трио. Этот проект, названный The New Standard (2014) и содержавший в основном композиции Сафта, был издан лондонским лейблом RareNoise Records и обозревался на нашем сайте. Первый опыт совместного творчества показался музыкантам удачным, и три года спустя они повторили его на альбоме Loneliness Road, где Сафт играл исключительно на акустическом фортепьяно. И вот, 2019 год все то же трио начинает новым релизом на RareNoise Records (25 января) под названием You Don’t Know the Life. Записывался он, против обыкновения, не в приватной студии Сафта, а в стенах знаменитой нью-йоркской Sear Sound, где работали Леннон, Боуи, Бьорк, Зорн и множество других гигантов музыкальной индустрии.

В этой работе «электричества» явно побольше. Сафт здесь играет уже не на фортепьяно, в ход пошел и Хэммонд-орган, и электроклавесин. Программу альбома составило десять треков. Ведущий автор трио, Джейми Сафт, представлен здесь двумя собственными треками, три композиции – плод совместного творчества музыкантов, а остальные треки – это стандарты. Правда, этот термин Джейми понимает весьма «нестандартно». Для Сафта в эту категорию входят не только классические джазовые стандарты из Great American Songbook, но и музыка любого стиля, оказавшая влияние на него. Так в альбом, наряду с пьесами Билла Эванса (Re: Person I Know) или Рузвелла Радда (Ode To A Green Frisbee), попали Берт Бакарак (Alfie) и титульная пьеса из репертуара Билли Гиббонса, причем не времен ZZ Top, а более ранних, с группой Moving Sidewalks. Сафт признается, что Гиббонс оказал огромное влияние на формирование его вкусов. Я грешным делом, полушутя подумал, что Гиббонс, возможно, повлиял не только на музыкальные, но и на визуальные вкусы Джейми: его длиннющая черная (увы, уже с проседью) борода «а-ля Карабас-Барабас» напоминает не менее длинную, но рыжую бороду Гиббонса…

Кстати, именно эта пьеса, You Don’t Know the Life, изумительный блюз с солирующим органом, показалась мне одним из пиков альбома. Впрочем, если говорить о вершинах, то их в этом проекте целая «горная гряда». Уже стартовая Re: Person I Know дает понять, что скучать слушателю явно не придется: с первого и до последнего такта Превит нагнетает стремительный ритм, на фоне которого импровизирует на клавесине Сафт и деликатно ведет басовую линию Суоллоу. В Dark Squares – совершенно волшебная партия органа и изумительная работа ударных. Ode To A Green Frisbee выглядит бенефисом Бобби Превита: за своей ударной установкой он превращается в шамана, вызывающего дух Рузвелла Радда, автора этой пьесы, под органную орнаментику Сафта. В таких пьесах, как Moonlight In Vermont или Alfie трио звучит так, что ему наверняка зааплодировал бы и сам Джимми Смит, законодатель мод для классического джазового органного трио. Но чуть раньше, в собственной композиции The Cloak, которую я бы тоже назвал бенефисом, но уже Джейми Сафта, последний наглядно демонстрирует, чем его органное трио со Суоллоу и Превитом отличается от классического варианта Смита. Тут традиция забыта, а Джейми убедительно доказывает верность своим авангардным корням. Так что, в плане стилистики, уважаемые любители джаза, вы тут разного понаслушаетесь.

Но жалеть не будете ни о чем! Пресс-релиз приводит высказывания всех троих музыкантов, весьма лестно отзывающихся друг о друге. Закономерно: тут явно действует магия «общей химии», которую они почувствовали еще в 2014-м: взаимопонимание – на подсознательном уровне, а уж что до мастерства… Рискну предположить, что You Don’t Know the Life, релиз начала года, имеет все шансы стать одним из самых запоминающихся проектов всего 2019-го.

© & (p) 2019 RareNoise Records

10 tks / 41 mins

(Jamie Saft - Hammond org, Whitehall org, Baldwin el. harpsichord; Steve Swallow – el.b; Bobby Previte – dr;)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард, мэйнстрим

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