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Jake Leckie - The Abode
06.01.2019
Американский джазовый басист Джейк Леки, много поигравший с известными в джазе людьми и выступавший на самых известных площадках Нью-Йорка, недавно перебрался с Восточного побережья на Западное, поселившись в Лос-Анджелесе, где посвятил себя сочинению музыки для кино и работе звукоинженером. Но при этом летом 2018 года свой дебютный альбом, где он выступает как автор всех композиций, аранжировщик, бэнд-лидер и, разумеется, басист, Джейк записал именно в Бруклине. The Abode («Обитель») поступает в продажу 25 января текущего года.
Название альбома связано с его сквозной темой: миграция, связанные с этим проблемы и сочувствие к людям, которых это затронуло. Речь идет не столько о столь остро поставленной сегодня в США администрацией Трампа проблеме ограничения эмиграции в страну, сколько о миграции людей в более широком смысле. Ведь и сам Леки, сменивший одно побережье на другое – мигрант, ведь добрая половина живущих сегодня в Нью-Йорке участников записи этого альбома родились за пределами Штатов: пианист Себастьен Амманн родом из Швейцарии, саксофонистка Кэролайн Дэвис родилась в Сингапуре, перкуссионист Даниэль Прим – венесуэлец, скрипачка Томоко Омура – японка, виолончелист Агустин Урибуру родился в Буэнос-Айресе, а скрипач с абсолютно русскими именем и фамилией и внешностью молодого Джими Хендрикса Андрей Маторин – из Бразилии.
Вот и звучат в альбоме такие пьесы, как After the Flood – сигнал сочувствия жителям Хьюстона и Пуэрто-Рико, потерявшим кров над головой в результате стихийных бедствий или Negev – аллюзия к долгим странствиям в пустыне библейского праотца Авраама. А начинает свой альбом Леки пьесой The Supreme Abode, восходящей к духовным поискам Элис Колтрейн, вдовы великого джазового новатора. Основной состав группы Леки – это квартет с трубачом Кенни Уорреном, Амманном и ударником Натаном Эллман-Беллом, но в записи, как уже говорилось выше, участвовало и много гостей. Так, в After the Flood поет на текст, сочиненный супругой Джейка, вокалистка Алексис Морраст, а в очень красивой композиции Morning Sound, посвященной церкви, оказавшей огромное воздействие на формирование взглядов Леки, играют на органе и тамбурине Айви Пейдж и Бренда Троттер-Уоркмэн, музыканты, каждое воскресенье играющие в одной из баптистских церквей. Свои краски в запись внесла и группа струнных.
Сам Джейк Леки не ограничивается ролью лидера. Его басовые интро задают тон таким композициям, как The Abode и Metis, его контрабас прекрасно взаимодействует с фортепьяно Амманна во многих пьесах, особенно эффектно, на мой вкус – в Mutuality. Но фронтменом ансамбля в большинстве композиций является все же Уоррен, иногда – вместе с Кэролайн Дэвис. Стилистически музыка Леки лежит где-то между мэйнстримом и авангардом: в этом плане Джейк близок к идеям своего выдающегося предшественника - басиста и композитора Чарли Мингуса. Особо показательна тут, на мой вкус, композиция Bam Bam, где начало в духе фри-джаза сменяется вполне себе «горячим» свинговым джазом. Завершает же Леки альбом оптимистичным сочинением Perseverance, выражающим веру автора в возможности решения поднимаемых им проблем. Аналогичный оптимизм после прослушивания The Abode испытываешь и относительно творческого будущего Джейка Леки. © & (p) 2019 Outside In Music 8 tks / 46 mins (Jake Leckie – b; Kenny Warren – tp, flg; Nathan Ellman-Bell – dr; Sebastien Ammann – p; with Caroline Davis – sax; Alexis Morrast – voc; Daniel Prim – perc; Andrei Matorin, Tomoko Omura – vi; Agustin Uriburu – cello; Ivey Paige – org; Brenda Trotter-Workman – tambourine;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид АУСКЕРН
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